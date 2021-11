Só há duas coisas em que pensamos mais do que comida, revela estudo

Que os portugueses têm uma relação muito especial com a comida, não é novidade para ninguém, mas a plataforma de encomenda de comida online "Takeaway.com" quis compreender de que forma esta relação se manifesta no seu dia-a-dia, quais os seus pratos preferidos e de que forma nos relacionamos com a comida, através de um estudo* e os resultados foram surpreendentes.

Quando questionados sobre quais as coisas em que pensam mais frequentemente num dia normal, a comida aparece em terceiro lugar para os portugueses (48,8%), apenas atrás da família (65,2%) e do trabalho (57,1%) e à frente das tarefas domésticas (41,2%) do sexo (34,1%), dos amigos (36,5%) e até mesmo do futebol (14,2%).

75,6% dos portugueses admite pensar em comida entre duas a cinco vezes por dia, com os pratos de carne a serem aqueles com que os portugueses mais “fantasiam” (51,8%), especialmente os homens (63,4), com as mulheres a tender mais para o segundo da lista, os petiscos (49,8%). A fast-food ocupa o terceiro lugar no geral, mas é o menos unânime do “pódio”, sendo o segundo preferido para as mulheres e apenas o quarto para os homens, atrás dos pratos de carne, dos petiscos, dos pratos tradicionais/regionais e (surpreendentemente) da fruta.

O estudo descobriu também que muitos portugueses sonham com comida, seja à noite ou durante o dia, ao sonhar acordados com os seus pratos preferidos. A sonhar, quase 40% dos portugueses tende a escolher opções menos saudáveis, colocando os hambúrgueres, pizzas e fast food (39,5%) em primeiro lugar e as sobremesas, gelados, doces e bolos (35,9 %) em segundo.

Quase metade (49,2%) dos inquiridos admite acordar a pensar nos seus pratos preferidos, pelo menos duas vezes por semana, sendo que, 61,8% admitiu estar a pensar em comida durante um filme ou uma série e não no enredo e 58,9% admite pensar em comida durante reuniões de trabalho, tanto que muitos confessam já ter encomendado uma refeição enquanto estavam numa reunião online. Esta tentação é particularmente dominante entre os 18 e os 34 anos, com cerca de ¼ dos inquiridos a admitir já o ter feito, pelo menos uma vez.

54,7% dos portugueses já deu por si a sonhar acordado com comida em momentos que os próprios consideraram inapropriados, com “inspiração” para a fome a vir dos sítios mais inesperados, como a natureza (89,1%), nuvens (81,4%) ou obras de arte (72%).

