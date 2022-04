O programa no produtor alentejano começa com uma visita guiada à Adega José de Sousa, uma das mais antigas e tradicionais da região, que inclui dois espaços diferentes para a produção de vinhos, aliando a tradição com a inovação. Na Adega dos Potes, que conta 114 talhas de barro, utiliza-se o método de fermentação ancestral e antigo, já na Adega Moderna, onde estão 44 tanques de inox, a tecnologia implementada na produção é indispensável para conseguir atingir a excelência.

Para continuar a celebrar, o programa é seguido de um brunch vínico que inclui várias iguarias, como queijos, enchidos, empadas, waffles, biscoitos, compotas e frutas, acompanhados com espumante e vinhos. O dia termina com a oferta de uma planta em vaso de cerâmica.

As visitas iniciam-se às 11h00 (limitadas a 12 participantes por horário) com o preço de 40 euros por adulto, 15 euros no caso das crianças dos três aos 17 anos. O bilhete família (dois adultos mais duas crianças) orça os 99 euros.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 918 269 569 ou e-mail josedesousa@jmfonseca.pt