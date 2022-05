Em Gaia, Churchill’s reabre o jardim à beira-rio e o 1982 Bar

A Churchill’s reabre a 13 de maio o 1982 Bar no jardim das Caves em Gaia. Com uma vista ímpar para o rio Douro e para a cidade do Porto, o espaço conta com um wine bar e uma zona lounge, rodeados por natureza e pelo mural da artista Kruella d’Enfer – um trabalho que celebrou os 40 anos da Churchill’s em 2021.

O 1982 Bar, no jardim da Churchill’s, estará aberto de sexta-feira a domingo, entre as 13h00 e as 20h00, e permanecerá em funcionamento até 5 de outubro.

À semelhança dos anos anteriores, o 1982 Bar servirá cocktails originais, com base de vinho do Porto, inspirados em referências clássicas. Para uma tarde de convívio, a Churchill’s sugere o seu Porto Branco e Tónico com um twist da casa; o JLG Boulevard, em homenagem a Johnny Graham, fundador e enólogo principal da casa; a “Miguelada”, um twist num clássico mexicano em parceria com a marca de cerveja artesanal OPO74; ou o best-seller Gricha Mule, uma homenagem ao coração da marca no Douro – a Quinta da Gricha – num cocktail refrescante que remete para a frescura dos vinhos ali produzidos.

Há também opções de vinhos do Porto e Douro a copo, como a gama Grafite ou o Churchill’s Dry White Port, um vinho do Porto branco seco envelhecido em média dez anos, refrescante e ideal como aperitivo num fim de tarde.

Para acompanhar, estarão disponíveis aperitivos salgados, tábuas de queijos e charcutaria, e tábuas de húmus e vegetais.

O jardim conta com mesas e bancos, mas o amplo espaço relvado é particularmente convidativo nos dias de calor que se avizinham. Quem desejar pode levar toalhas ou comprá-las no bar, e o cenário deslumbrante, apreciado ao sabor de um cocktail da Churchill’s, trata do resto.

Ao longo da temporada, a Churchill’s vai preparar um calendário de entretenimento, entre música ao vivo e DJs convidados. Estão também programadas ações pop-up, como parcerias com espaços gastronómicos de referência na região. É só estar atento às redes sociais da marca para marcar presença.

O 1982 Bar abriu pela primeira vez em 2020 como um espaço de proximidade com a natureza e que proporciona um local único para desfrutar dos vinhos do Douro e Porto da marca. A data do primeiro vinho do Porto vintage declarado da Churchill’s – o Churchill’s 1982 Vintage Port – foi a inspiração para o nome.

As Caves da Churchill’s estão, também, abertas para visitas e disponibilizam provas.