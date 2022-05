Espaços Di Casa refrescam carta de olhos postos nos dias mais quentes

No Di Casa e para abrir o apetite, a ementa apresenta Zupa Pasta e Fagioli (3,6 euros), uma cremosa sopa de feijão acompanhada de raviolis "del plin" e legumes" e a Burrata, Prosciutto di Parma e Pesto (12 euros), servida com aglio - o pão d'alho da casa.

Nas Pastas, destacam-se o Spaghetti alla Putanesca (12,2 euros), clássico molho de tomate, com alcaparras e filetes de anchova fresca panada; e os Ravioli al Salmone (12,8 euros), com recheio de salmão, servidos com um fresco molho de iogurte, salmão fumado, endro e cebolinho e folhas frescas de espinafre.

Já nas pizzas, estaladiças e de massa fina - um clássico do Di Casa - as novidades são: a Pizza de “Caldeirada de Bacalhau” (12,4 euros), com lascas de bacalhau, pimento, cebola e salsa, bem ao estilo português; e a Pizza al Funghi e Tartufo (12,8 euros), onde mozzarella, cogumelos frescos picados e salteados, brilham com aroma a limão e pasta de trufa preta.

No que toca aos pratos principais, estreiam-se a Coscia D’Anatra Confit (15 euros), uma perna de pato confitada com ravioli de pera e uma redução de vinho tinto, e a Lonza di Vitello (18,3 euros), um suculento lombo de novilho, servido com linguine de legumes, ravioli de espargos e frescas folhas de rúcula fresca.

Para os que arranjam sempre espaço para uma sobremesa, a novidade recai na Mousse al Cioccolato Bianco (4,3 euros), uma mousse de chocolate branco, coberta com um meloso e doce coulis de frutos vermelhos.

O Di Casa conta com espaços em Gaia, Évora, Lisboa (Expo, Av. Infante Santo e Av. João XXI) e no Estoril.