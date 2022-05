Costa Algarvia e Ria Formosa inspiram novos pratos no restaurante Aurora

“Com pratos mais atrevidos e originais, o novo menu do Aurora une os sabores que o mar e a terra têm para oferecer. Vou diariamente ao Mercado Municipal de Loulé e a produtores da região para encontrar os produtos mais frescos da época para confecionar as receitas. Aqui na nossa Ria Formosa e em Olhão não faltam ingredientes de qualidade”, afirma Vítor Veloso. “Esta é uma carta mais criativa, com pratos tradicionais recriados por mim”, acrescenta o chef ao leme do Aurora.

Restaurante Aurora

Pastel de massa tenra de berbigão com alho-francês e miso, maionese de lima coentros e malagueta (3,5 euros a unidade), Choco e camarão da costa com ovo escalfado e bacon crocante (10 euros) e Filhós de forma com tártaro de cavala com chouriço, abacate, muxama e milho frito (8,8 euros) são algumas das propostas do restaurante louletano, inaugurado em julho de 2021, para iniciar uma refeição mais primaveril. Como prato principal, o chef sugere, entre outros, a Corvina real com estufado de alho francês, espinafres e molho de caldeirada com pezinhos de porco com arroz caldoso de camarão (17,8 euros), o Peito de pato meia cura com nabo, pickles de beterraba, kale e molho de pato assado (19 euros) e a Cataplana do dia (preço sob consulta).

Restaurante Aurora

Já no campo das sobremesas, Vitor Veloso propõe a Mousse de cerveja preta com pera confitada e brownie (6 euros), que sugere harmonizar com uma colheita tardia da Quinta da Alorna (5,5 euros), ou o Ananás com cremoso de chocolate e merengue de lima e gel de moscatel (6,5 euros), que ganha outro sabor quando acompanhado de um Moscatel roxo 5 anos (5,8 euros).

Restaurante Aurora

No menu agora apresentado, existem também novas opções vegetarianas: Cenoura assada com couve-flor fermentada, gema de ovo curada, lascas de queijo de São Jorge (7,5 euros) e a Beringela com miso, demi glace vegan, cebola caramelizada e favas (16 euros). Sugestões para quem pratica este regime alimentar, mas não só, uma vez que o Aurora convida a provar estes sabores da terra, aqui trabalhados com a assinatura do chef. A nova carta inclui ainda um menu para crianças com Creme de legumes (3,5 euros), Peixe salteado com arroz de tomate (7,50 euros) e Nuggets de frango com puré de batata (7,5 euros). Uma carta variada e preparada para receber todos neste simpático espaço em Loulé.

Chef Vítor Veloso. Restaurante Aurora

Nesta primavera, a grande novidade do Aurora é o menu de degustação. Com seis momentos, o menu é composto por pratos da carta, cuidadosamente escolhidos por Vitor Veloso para uma experiência gastronómica que visita a região através dos sabores preparados pelo chef. A sugestão fica completa com a harmonização vínica (24 euros por pessoa).

Restaurante Aurora Rua Dom Paio Peres Correia, n.º 14, Loulé Horários: de terça-feira a sábado, das 12h15 às 15h00 e das 19h00 às 22h00, e também às segundas-feiras à noite. Contactos: tel. 289 035 506; aurora.restaurant.info@gmail.com

O chef Vitor Veloso convida os algarvios – e todos os que que visitam a região nesta altura do ano – para conhecerem este novo menu do Aurora, um restaurante de cozinha de autor com alma portuguesa, que se foca nos sabores locais trabalhados de forma criativa.