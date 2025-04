Enquanto o mundo inteiro brinda à "happy hour", o Gunpowder decidiu dar-lhe um twist com produtos portugueses à moda do restaurante. Falamos da Soul Curry Oyster, uma celebração diária que junta ostras da Ria Formosa, a 2€ cada, a uma seleção de bebidas.

Assim, de terça a domingo, entre as 18h e as 19h, o Gunpowder convida lisboetas, viajantes ou curiosos a fazerem uma pausa para experimentar estes sabores. As ostras são servidas com vários “temperos”: ao natural com limão, com um aromático vinagrete de cebola, tomate e malagueta ou evocando o espírito do restaurante, ou o nome não fosse Gunpowder — uma espécie de "pólvora de sabores" —, com um exótico moilee e caviar, numa fusão de caril de coco e chalotas.

Soul Curry Oyster: o espírito do Gunpowder Lisboa numa happy hour com alma indiana e sabor a mar português créditos: Divulgação

Se o consumo de ostras também puxa a um brinde, o restaurante sugere duas opções de acompanhamento: um espumante Bairrada, feito com castas Bical, Arinto e Cercial ou o vinho branco Astronauta, um monocasta Sauvignon Blanc do Alentejo. Ambos a 5€ o copo.

Nas palavras de Harneet Baweja, fundador do Gunpowder, esta é “a época perfeita para celebrar a vida com amigos e família. E nada melhor que aproveitar para saborear as ostras frescas do Algarve e um bom espumante”, refere, em relação à chegada da primavera e dos dias que vão crescendo aos poucos. A iniciativa tanto pode ser degustada na sala interior, à mesa ou ao balcão, como na esplanada.

O Soul Curry Oyster vai estar disponível até ao final do verão.

Soul Curry Oyster: o espírito do Gunpowder Lisboa numa happy hour com alma indiana e sabor a mar português créditos: Divulgação

O Gunpowder é um restaurante indiano que combina a cozinha regional da Índia com os produtos portugueses. Inaugurado em Lisboa, em novembro de 2022, é o quarto restaurante do grupo, que começou em Londres, em 2015. Situado no Chiado, oferece pratos inspirados nas tradições de Goa e Bombaim, utilizando ingredientes frescos locais. Apresenta uma abordagem moderna à gastronomia indiana, com uma carta focada em pratos de partilha.

Harneet Baweja nasceu em Calcutá, na Índia, e cresceu imerso na culinária indiana. Depois de estudar na Universidade de Calcutá e no Asian Institute of Management, assumiu o negócio de família na hotelaria e imobiliária.

Gunpowder Morada: Rua Nova da Trindade 13A

Horário: De terça a domingo, das 12h às 16h e das 19h à 0h; segundas, das 19h à 0h

Mail: lisboa@gunpowderrestaurants.com

Contacto: +351 218 227 470

Site: gunpowderrestaurants.pt

Em 2014, mudou-se para Londres com a esposa, Devina, e, em 2015, abriram o Gunpowder em Spitalfields, com um menu baseado nas receitas tradicionais da sua infância. O restaurante foi reconhecido com o Bib Gourmand do Guia Michelin em 2017. A abertura de outras unidades em Tower Bridge e Soho foi o passo seguinte.

Em 2022, trouxe o conceito para Lisboa, inspirado pela ligação histórica entre a Índia e Portugal, com um menu que une as tradições costeiras de Goa e Bombaim aos ingredientes portugueses. Isso e o facto de ser um fã de surf, e ter-se sentido conquistado pelo mar português, não só no prato.