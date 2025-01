Depois do sucesso do primeiro Breaking Eggs, o restaurante Gunpowder, no Chiado, volta a agitar a cena gastronómica de Lisboa com três brunches alternativos, marcados para os dias 18 e 25 de janeiro e 8 de fevereiro. Cada sessão contará com menus exclusivos criados em parceria com chefs e projetos culinários de destaque, prometendo surpreender os amantes de boa comida.

O evento estreia-se a 18 de janeiro com a presença do Pils, restaurante e beergarden conhecido pela abordagem original aos grelhados. No menu, destaque para os Huevos Rancheros, preparados com borrego cozinhado a baixa temperatura, e o Ravioli de ovo com cogumelos e sálvia.

No sábado seguinte, 25 de janeiro, será a vez de Natalie Castro, do restaurante Isco, apresentar criações únicas como o Pudim de ovos a vapor com flocos de malagueta e sementes de sésamo, e um Kedgeree ocidental, feito com cavala fumada na casa.

O fecho do evento acontece a 8 de fevereiro, com Marta Figueiredo, da Terrapão e do Estrela da Bica, que traz pratos como o Ovo perfeito, com crumble de broa de milho, bacalhau pilpil e azeite de coentros, além de um Dónute recheado com gel de framboesa e labneh como pré-sobremesa.

Indian twist e criatividade à mesa

Detalhes do Evento: Datas: 18 e 25 de janeiro; 8 de fevereiro

18 e 25 de janeiro; 8 de fevereiro Horário: 11h às 16h

11h às 16h Local: Restaurante Gunpowder, Chiado, Lisboa

Restaurante Gunpowder, Chiado, Lisboa Reservas: Recomenda-se reserva prévia

A acompanhar os chefs convidados estará o chef Nirmal Save, do Gunpowder, que desenhou pratos com uma abordagem contemporânea à gastronomia indiana, adaptados a cada sessão. As especiarias, os molhos e os sabores intensos são garantidos.

Os brunches decorrerão entre as 11h e as 16h, com pedidos feitos à la carte e opções de bebidas especialmente selecionadas para cada menu.

Se ovos e pão são os pilares destes menus, não faltarão doces, carnes, peixes e combinações inesperadas. O Breaking Eggs já se destacou pela criatividade em eventos anteriores, envolvendo nomes como o Isco e a padaria Do Beco, consolidando-se como uma experiência de brunch fora do comum.