Para a 12ª edição, o Art, Design & Wellbeing Weekend regressa mais aprimorado, mantendo o foco no artesanato, na sustentabilidade ambiental e na importância de cuidarmos de nós próprios.

O evento apresenta uma programação com vários criativos, artistas, artesãos, marcas e empreendedores de renome, a nível nacional e internacional, proporcionando-lhes uma plataforma para mostrarem o

seu trabalho.

Este ano, o artista residente, Márcio Vilela, fotógrafo brasileiro a viver em Portugal há vários anos, exibe uma coleção especial de fotografias inspiradas na paisagem envolvente do hotel e na beleza natural da região.

Partilhar refeições faz parte da cultura portuguesa, e esta experiência faz jus a esta tradição. A relação histórica entre Portugal e os sabores da Índia, particularmente da cozinha goesa, é o mote para um jantar com um menu com curadoria do chef Nirmal Save do restaurante Gunpowder, com espaços em Lisboa e Londres.

Complementada por vinhos excecionais da Herdade do Peso, esta viagem gastronómica promete celebrar a diversidade da cozinha indiana em toda a sua essência.

Um evento inspirador desde 2012, esta iniciativa continua a preservar a sua tradição de reunir o que de melhor se faz no campo da criatividade, estética e bem-estar, prometendo uma experiência enriquecedora para todos os visitantes