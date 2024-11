De 7 a 10 de novembro de 2024, Lisboa recebe a 6ª edição do Lisbon Art Weekend, um evento cultural de referência que reúne mais de 200 artistas em mais de 40 espaços para quatro dias de experiências imersivas de arte contemporânea. Com acesso gratuito a todos os espaços, a edição de 2024 promete ser a mais inclusiva e alargada de sempre, com os principais museus e instituições culturais da cidade a juntarem-se à iniciativa pela primeira vez.

Galeria Jahn und Jahn Lisboa ©Philipp Lohöfener