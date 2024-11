Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, a EmbaiXada irá receber a Christmas Pop Up da FV Concept Store, marca criada por Fernanda Velez, que irá apresentar as peças ideais para esta época festiva, com descontos exclusivos de Black Weekend e que poderão chegar até aos 40%.

No sábado, entre as 16h e as 20h, a galeria irá inaugurar a exposição "Triology of Art", que reúne obras de três artistas contemporâneos portugueses: Sofia Simões, pintora com um vasto percurso no mundo da arte contemporânea; Carlos Ramos, escultor reconhecido por representar vários pormenores da natureza; e AROUNDtheTREE, uma marca que combina a tradição portuguesa com o design contemporâneo e cujas obras partem de madeira e cortiça para criar objetos com diferentes padrões naturais.

Ainda neste dia e a partir das 21h, o Gin Lovers Bar & Restaurante dá início à "Gin Lovers Party", uma festa que promete tornar este dia ainda mais inesquecível. Com o DJ Levy Gasparian a comandar a pista e uma série de surpresas preparadas para os convidados, esta festa será o final ideal de um bom sábado, cheio de música e animação.

Estes eventos destacam, uma vez mais, a versatilidade da EmbaiXada, consolidando-a como um ponto de encontro de referência em Lisboa. Um espaço que reúne marcas e talentos portugueses, assim como uma oferta de lazer para quem procura um momento diferente e de diversão.

A entrada na EmbaiXada é gratuita e permite acesso a todos estes eventos.