As árvores Pop Up do Gato Preto foram pensadas para simplificar a vida dos consumidores modernos. Com um design que permite montar e desmontar a árvore em poucos segundos, estas árvores são ideais para quem tem pouco tempo, espaço limitado ou deseja uma decoração natalícia que seja fácil de guardar.

Feitas para surpreender, as Pop Up chegam para criar uma atmosfera elegante e festiva em qualquer ambiente.

Montagem em dois passos:

Passo 1: Retirar da caixa e encaixar a árvore na parte superior;

Passo 2: Abrir a árvore ao longo do encaixe central.

Assim, num ápice, a árvore de Natal fica pronta para ser decorada. Para desmontar, o mecanismo é semelhante.

O Gato Preto oferece diversas versões, cores e tamanhos.

Alternativa mais sustentável

Além da sua praticidade, estas árvores podem ser uma opção mais ecológica ao contribuírem para a reduzir do desperdício.