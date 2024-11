A Casa de Natal apresenta diferentes atmosferas que representam as tendências da Christmas Collection’24 do Gato Preto — desde o acolhedor Warm Christmas, ao deslumbrante Dreamy Christmas, até ao vibrante Playful Christmas.

O Warm Christmas une o melhor dos ambientes interiores e exteriores, destacando peças que evocam conforto e aconchego. Com uma estética artesanal, este estilo inclui tricots, laços de fita e texturas naturais, além de padrões clássicos de xadrez e flanela. São peças feitas à mão, com atenção aos detalhes que trazem a natureza e o toque rústico para dentro de casa, criando um ambiente acolhedor e convidativo.

Com peças iluminadas e detalhes de brilho, o Dreamy Christmas combina o tradicional com o contemporâneo, criando uma atmosfera mágica. Este estilo destaca o brilho dos metais e efeitos de neve, oferecendo um cenário elegante e sonhador. Peças em vidro tingido e elementos inspirados na astrologia e no céu estrelado adicionam um toque místico, transportando o Natal para um ambiente sofisticado e envolvente.

Já o Playful Christmas reinventa ícones tradicionais com um toque moderno. As cores vibrantes e estilos retro combinam-se para dar um ar divertido e alegre à decoração natalícia. Este estilo conta com peças de design irreverente, onde cada elemento é pensado para criar uma experiência única e envolvente, ideal para quem quer criar memórias inesquecíveis com um toque de humor e descontração.

Cada ambiente transmite a essência do Natal através de detalhes cuidadosamente selecionados para inspirar e emocionar.

Em dias selecionados, a Casa de Natal contará com atividades especiais, como workshops de arranjos florais, personalização de decorações natalícias e uma “parede dos desejos”, onde os visitantes podem deixar uma mensagem de Natal.

A Casa de Natal o Gato Preto x Centro Colombo encontra-se no Piso 1 (junto à ColomboLand). Esta é uma extensão da loja do Gato Preto, situada no Piso 0.