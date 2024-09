A seleção de outono, efetuada pela PPG Dyrup, varia entre estilos mais elegantes, descontraídos e criativos e pretende estimular a criatividade para que se criem em casa ambientes genuinamente envolventes.

Eis as cores tendência do outono 2024 para interiores de casa, segundo a PPG Dyrup:

Marrom Saxe: Um castanho com o seu tom quente e natural, que traz conforto e tranquilidade ao ambiente, sendo ideal para um escritório acolhedor e elegante, em harmonia com tons de bege e preto.

Orange Charleston: Um tom vibrante e quente, que combina a energia do vermelho com a alegria do amarelo, trazendo originalidade e emoções positivas ao ambiente. É ideal para uma sala de estar, criando um espaço alegre e, ao mesmo tempo, acolhedor.

Vert Gaspésie: Inspira harmonia e reconforto ao evocar a serenidade da natureza, com um tom suave e calmo. Ideal para uma casa de banho, cria um ambiente relaxante e equilibrado, perfeito para momentos de tranquilidade.

Jaune Renoir: Eleita a cor do ano pela PPG Dyrup, caracteriza-se por ser uma cor otimista e luminosa, que reflete uma energia suave e solarenga, ideal para criar um ambiente acolhedor e positivo. Com nuances entre o amarelo pastel e o bege, é perfeita para uma sala de leituras, proporcionando calor, luminosidade e uma sensação de bem-estar que convida à tranquilidade e ao bom humor.

"O outono é uma estação de contrastes, marcada por dias cada vez mais frios e húmidos, intercalados com momentos solarengos, onde a natureza se veste de tons quentes como o amarelo, o laranja, o vermelho e o castanho", comenta Bruno Toscano, Brand Manager da PPG Dyrup. "Com a nossa paleta de cores escolhidas para este outono, procuramos trazer uma riqueza cromática para dentro de casa, criando ambientes que envolvem e inspiram, refletindo o aconchego e a magia desta estação única", conclui.