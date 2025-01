2025 chegou e trouxe consigo a Mocha Mousse. A Pantone 17-1230 Mocha Mousse reflete uma tendência crescente da simplicidade e dos pequenos prazeres da vida, fazendo lembrar as qualidades irresistíveis do chocolate e do café, que satisfazem o desejo por conforto.

A cor do ano também pode ajudar a criar ambientes acolhedores e elegantes em casa. A Mocha Mousse mostra-se como uma cor versátil que se adapta tanto a espaços modernos como clássicos, oferecendo uma base neutra e sofisticada que combina perfeitamente com uma ampla gama de materiais e acabamentos.

Com isto em mente e com o objetivo de ajudar os portugueses a incorporar esta tendência nas suas casas, a Leroy Merlin selecionou cinco produtos que considera traduzirem a essência da cor do ano. Tinta para a parede ou almofadas são duas das propostas da marca que nos podem ajudar a transformar qualquer divisão do nosso lar.

Descubra as cinco sugestões:

Tinta para paredes interiores

Mudar o tom das paredes de uma divisão da nossa casa é, sem dúvida, uma boa forma de mudar o seu ar. Assim, faz sentido que, entre as sugestões, a empresa indique a tinta para paredes interiores de tonalidade Mocha Mousse. Ao mudar a cor das paredes para este tom, estará a adicionar calor e sofisticação ao ambiente. Segundo a marca, esta é uma boa opção para criar contrastes subtis, uma vez que este tom faz match com tons neutros, como bege ou creme, ou com materiais naturais, como madeira e vime.

Tinta para Parede Mocha Premium Tinta para Parede Mocha Premium disponível na Leroy Merlin créditos: Divulgação

Tapetes

Um tapete suave e elegante traz aconchego aos espaços, mas se tiver a cor do ano, melhor ainda. Entre as suas opções, a Leroy Merlin destaca o Tapete Touch Castanho.

Tapete Touch Castanho Tapete Touch Castanho créditos: Divulgação

Candeeiro de pé

Optar por um candeeiro de pé com a cor do ano pode ser uma forma de dar palco à Mocha Mousse na decoração.

Candeeiro de Pé Capuccino Disponível nas lojas Leroy Merlin, o Candeeiro de Pé Capuccino resulta numa combinação perfeita entre tons quentes e acabamentos dourados. créditos: Divulgação

Cortinados

Os cortinados são peças perfeitas para adicionar funcionalidade e estética aos espaços.

Cortinado ilhós térmico Ragnar Cortinado ilhós térmico Ragnar disponível na Leroy Merlin. créditos: Divulgação

Almofadas

De fácil introdução, as almofadas com uma tonalidade terrosa podem dar um ar mais acolhedor à sua sala ou quarto. A Leroy sugere a Sunny Terra por ser fácil de integrar em diversos estilos de decoração.