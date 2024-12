Este Portuguese Pop-Up Market - Christmas Edition é a oportunidade para os visitantes descobrirem o que lhes reservam jovens marcas portuguesas em mostra no Cénica Porto Hotel (R. de Gonçalo Cristóvão, n.º 156). Em destaque, a 14 e 15 de dezembro (das 11h00 às 19h00), vão estar seis marcas com presença sobretudo online que, para a ocasião, se juntam presencialmente, com propostas inovadoras. Participam no evento a Lovely Breeze, Seasons, Marti Collection, Cooland, 99 Plus One, Almar Cerâmica.

Andreia Moutinho, fundadora da Lovely Breeze, partilha o seu entusiasmo: "O Portuguese Pop-up Market celebra a criatividade nacional, o talento local e a conexão entre as pessoas. Neste Natal queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência única de compra, mas acima de tudo partilha para que possamos trazer um bocadinho da loja mais badalada de Lisboa para o Porto”.