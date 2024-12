Com duas sessões agendadas, o programa musical do concerto “Cores de Natal – A música e o Natal na arte portuguesa” percorre vários períodos da história da música – Barroco, Clássico, Romântico – e em diferentes geografias, sob o fio unificador da temática cristã, e assinala o regresso do Teatro Nacional de São Carlos ao Teatro Tivoli.

Numa parceria estabelecida entre o OPART E.P.E. e o Museu Nacional de Arte Antiga / Museus e Monumentos de Portugal, os ritmos clássicos da quadra natalícia serão acompanhados da projeção de mais de 20 obras-primas da pintura portuguesa, da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, alusivas à temática do programa, entre as quais: Adoração dos Pastores /Retábulo de Santos-o-Novo (Gregório Lopes / Portuguesa, 1539-1541), Natividade (Garcia Fernandes / Portuguesa, 1537), Lamentação sobre o Corpo de Cristo / São Francisco / Santo António - Tríptico de Cook (Vasco Fernandes/ Portuguesa, 1510-1530).

O concerto “Cores de Natal – A música e o Natal na arte portuguesa” conta com direção musical de Antonio Pirolli. O curador da projeção é Carlos Antunes, que esteve responsável por escolher as obras-primas que vão acompanhar cancioneiro natalício.

Com obras de Mozart, Vivaldi, Bach ou Berlioz, o concerto encerra com uma das mais populares obras desta época: “We wish you a Merry Christmas”.

Os bilhetes para “Cores de Natal – A música e o Natal na arte portuguesa” estão à venda em ticketline e nos locais habituais.