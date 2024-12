A 4 de dezembro, às 19h30, é a vez do podcast "Mundo a Copo" levar histórias inspiradoras ao Mercado com a gravação ao vivo do episódio especial de final de temporada. Com entrada livre, Ana Maria Lourenço conduz este encontro que terá como convidados Maria Aguiar, Vasco Valente Lopes e Guilherme Macedo.

O dia 11 de dezembro traz até ao mercado os “Soldadinhos de Chumbo” num espetáculo itinerante que evoca a magia das aldeias natalinas da Lapónia. Com ponto de encontro marcado para as 20h00, promete contagiar os presentes com a sua energia. Já no dia 19 de dezembro, o coletivo Wallow Choir eleva os ânimos com uma performance que celebra as raízes do gospel, passando pelo blues.

Na véspera de Natal, 23 de dezembro, às 20h00, o espetáculo "Há Magia no Mercado" convida pequenos e graúdos a deixarem-se surpreender por truques que fazem lembrar as maravilhas da oficina do Pai Natal.

Para encerrar as celebrações, o duo Paulo Ramos e Ruben Alves apresenta, no dia 29 de dezembro, às 20h00, o concerto "Yuletide Carols". Este momento especial traz clássicos americanos de Natal interpretados de forma intimista.

O Mercado Bom Sucesso oferece nas suas bancas dos chocolates Arcádia aos doces tradicionais da Confeitaria Moura ou do Chocolate Rosa, passando pelos queijos da Queijaria Portuguesa e pelo marisco fresco da Mariscaria Bom Sucesso. O leitão do Forno do Leitão do Zé e o cabrito da Tasca A Da Maria são um delicioso banquete natalino, enquanto a By Vinoteca tem os vinhos para brindar. Para compor a ceia de Natal, os frescos e frutos secos estão no Perola do Bom Sucesso, desde 1952. E para adoçar as celebrações, as iguarias conventuais da Confeitaria ComChá ou os éclairs da Leitaria da Quinta do Paço são escolhas de sonho.