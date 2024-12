O Bairro Alto Hotel vai abrir as portas à comunidade local com o primeiro Mercado de Natal. A iniciativa vai contar com a curadoria do The Spot Market que, a operar desde 2016, aposta em marcas de moda e lifestyle.

O mercado vai tomar conta das salas de eventos do hotel boutique de cinco estrelas, sendo que nele vão estar presentes marcas de áreas muito abrangentes: decoração, joalharia, calçado, roupa, acessórios e cerâmica. Os doces confecionados diariamente na pastelaria do Bairro Alto Hotel também vão estar disponíveis, podendo ser adquiridos em pleno mercado.

O mercado está aberto a qualquer curioso, sendo que o acesso será feito pela entrada do Largo Barão de Quintela entre as 16h00 e as 19h00, no dia 12, das 14h00 às 19h00, a 13 de dezembro, e ainda das 11h00 às 19h00, no dia 14.