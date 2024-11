Tânia Silva, conhecida pelo seu estilo DIY autêntico e acessível, desafia este sábado, dia 30 de novembro, os setubalenses a criarem as suas próprias decorações para a árvore de Natal.

A influenciadora irá ensinar os participantes do workshop a reaproveitarem materiais e inspirá-los a adotarem um espírito mais sustentável, mantendo o foco na beleza e na personalização dos enfeites natalícios.

O workshop terá lugar no Mercado da Conceição, em Setúbal, que recebe igualmente a tradicional Feira de Natal. A participação é gratuita e aberta ao público, sendo as inscrições realizadas no local do evento a partir de uma hora antes do início. O número de participantes é limitado a 20 pessoas, com vagas atribuídas por inscrição no local..

A sessão de Tânia Silva integra a série de workshops relacionados com o Natal do projeto Mãos à Obra, criada pela Leroy Merlin. A série especial termina no dia 15 de dezembro e os interessados em participar devem consultar a agenda e site da empresa.