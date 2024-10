"Esta revista é fruto de um processo profundamente colaborativo, baseado em estudos de mercado e escuta ativa dos nossos clientes para compreender as suas necessidades e interesses", explica Cristina Marques, Líder Desafio Omnicomércio da Leroy Merlin. "Representa, no fundo, a compilação de um trabalho contínuo em áreas estratégicas da empresa, como a decoração e jardim, e foca vários temas, desde projetos de remodelação e organização da casa, DIY e sustentabilidade", acrescenta.

Para Cristina Marques, a magazine, que se encontra disponível online desde a passada terça-feira, dia 15 de outubro, nasce com o objetivo de aproximar a empresa dos seus clientes. "Esta publicação reforça a nossa missão de democratizar o acesso a ideias criativas, mostrando que cada casa pode refletir o estilo, a identidade e os sonhos de todos os que nela vivem".

Composta por 36 páginas e 12 rubricas distintas, a revista destaca-se por uma abordagem humanizada e acessível, apresentando conteúdos que refletem as necessidades reais dos habitantes e promovem a criatividade e autonomia na renovação e decoração da casa. Disponível em formato digital e alojada no site a Leoroy Merlin, a publicação pode ser consultada por qualquer pessoa, garantindo que a inspiração e as sugestões criativas estejam acessíveis a todos.

De acordo com Marian Doloshytskyi, Líder Desafio Mercados e Oferta da marca, a revista "é a ponte perfeita entre a nossa oferta e a inspiração para os nossos clientes". Ainda conforme esta representante da Leroy, a publicação posiciona a Leroy como "marca top of mind no mercado da inspiração e decoração".

Para complementar a experiência da revista, a empresa aposta de igual modo numa abordagem multiplataforma, estendendo o conteúdo da Magazine ao YouTube, onde serão disponibilizados vídeos com tutoriais e ideias de decoração e ao Pinterest, com um board dedicado à revista. Também a própria app, site e lojas da marca são montra dos conteúdos do projeto e fazem a ponte entre os produtos e a inspiração.

Esta estratégia omnicanal permitirá, assim, aos clientes continuarem a explorar e interagir com as sugestões de produtos e projetos, tornando a sua experiência ainda mais dinâmica e envolvente.

O lançamento desta revista sublinha o compromisso da marca em democratizar o acesso a soluções de decoração e remodelação de cozinhas, casa de banho e jardim, ao mesmo tempo que fortalece a sua ligação com os clientes. A revista apresenta-se como uma ferramenta indispensável para transformar a casa num espaço funcional, acolhedor e que reflete a personalidade de quem nela vive.