Com o mote “Todos na Torre”, o conjunto de atividades preparadas pela Irmandade dos Clérigos — que incluem a iniciativa Música no Varandim, Concertos de Carrilhão ou as visitas especiais “Clérigos by Night” — prometem oferecer uma quadra inesquecível a locais e turistas, no ano em que este monumento ícone nacional celebra uma década de intensa atividade cultural desde as profundas obras de reabilitação.

A programação de Natal da Torre dos Clérigos inclui vários concertos inéditos e arranca com o espetáculo “Spiritus Natalis”, um ciclo de seis concertos imersivos, criado em parceria com o ateliê criativo OCUBO. O espetáculo estará em exibição de 28 de novembro a 2 de janeiro, proporcionando uma experiência única e sensorial a quem visita.

No dia 30 de novembro, pelas 18h30, o Ensemble de Sopros Mistos da Banda Sinfónica Portuguesa apresenta um concerto gratuito com um repertório de Natal diversificado, repleto de talentosos músicos.

No dia 1 de dezembro, entre as 10h00 e as 12h00, o historiador Joel Cleto leva o público num percurso entre a Praça Guilherme Fernandes, a Rua de Ceuta, a Avenida dos Aliados (memória da capela dos Três Reis Magos), a Rua dos Clérigos (alusão à antiga calçada da Natividade), terminando a visita na Igreja dos Clérigos para a inauguração oficial e histórica do Presépio dos Clérigos. E ainda há tempo para uma paragem para um café e uma rabanada. A inscrição tem um custo de 15€ e pode ser feita no site da Torre dos Clérigos.

Aos sábados, às 15h, a Irmandade dos Clérigos anuncia a iniciativa “Música no Varandim”, no exterior da Torre dos Clérigos. Este ciclo de concertos arranca com ópera, no dia 7 de dezembro às 15h00, com a presença do tenor Manuel Soares e a mezzo-soprano Maria João Gomes. No dia 14, as melodias de Natal são apresentadas por um Quinteto de Metais.

A programação prossegue nos dias 21 e 28 de dezembro por um Quarteto Vocal, acompanhadas pelo grandioso Carrilhão da Torre dos Clérigos, respetivamente.

Para os mais novos, no dia 14 de dezembro, das 10h às 11h30, haverá uma ação especial gratuita: a Hora do Conto da obra “O Pai Natal Desapareceu”. A atividade será seguida por uma divertida oficina de Natal, onde os pequenos poderão criar orelhas de cartolina, e, é claro, o icónico nariz de rena que brilha de alegria. Esta atividade carece de inscrição e tem um custo de 15€ por criança e inclui acesso para a visita à Torre para a criança e um adulto que a acompanha.

Entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro, regressa a iniciativa “Clérigos by Night”, as desejadas visitas noturnas à Torre dos Clérigos, entre as 19h00 e as 22h30. O preço do bilhete é cinco euros por pessoa.

Neste dia, o monumento transformar-se-á na encantadora Fábrica dos Sonhos, tornando-se também uma majestosa árvore de Natal iluminada.

De 20 de dezembro a 5 de janeiro, a magia ganha vida com espetáculos de vídeo mapping, realizados em parceria com o ateliê criativo OCUBO, a partir das 18h30 e repetidos a cada hora.

Na vasta programação, o carrilhonista oficial do Palácio Nacional de Mafra, Abel Chaves, vem presentear a cidade do Porto com concertos de carrilhão interpretando melodias natalícias. Estes momentos estão agendados para os dias 27 de dezembro às 11h00 e às 16h00 e no dia 28 de dezembro, às 11h e às 15h.

Os bilhetes para as várias iniciativas já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site da Torre ou na bilheteira local.