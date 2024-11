Entre 28 de novembro e 2 de janeiro de 2025, a Igreja dos Clérigos vai acolher “Spiritus Natalis”, um ciclo inédito de seis concertos imersivos de Natal que combinam projeção a 360º do premiado espetáculo multimédia “Spiritus” na obra arquitetónica de Nicolau Nasoni. Junta-se a interpretação ao vivo de temas como “O Holy Night” de Adolphe Adam, “Joy to the World”, de Georg Friedrich Haendel, “Ave Maria” de Giulio Caccini, “Noite Feliz”, de Franz Xaver Gruber, e “Inverno” de Antonio Vivaldi.

Exclusivamente nos dias 28 de novembro, 5, 12, 19 e 26 de dezembro, e 2 de janeiro, pelas 21h00, a voz da soprano Fabiana Magalhães vai ecoar no coração do templo, acompanhada por Rogério Monteiro no violino, Rui Soares no histórico órgão de tubos da Igreja, e Manuel Azevedo no trompete.

O ciclo “Spiritus Natalis” surge na sequência dos concertos multimédia “Clérigos Immersive Concert – Spiritus of Classical Music”, uma iniciativa desenvolvida a partir do universo de Spiritus, o primeiro espetáculo imersivo da Igreja dos Clérigos, que em 2023 consagrou o monumento como “Local Mais Notável” do mundo pelos Remarkable Venue Awards.

Os bilhetes para os concertos de Natal, recomendados para maiores de 12 anos, estão disponíveis desde 8 de novembro, com o custo de 23€, e podem ser adquiridos aqui e aqui, ou na bilheteira local.

O espetáculo é desenvolvido conjuntamente pelo ateliê criativo OCUBO e pela Irmandade dos Clérigos.