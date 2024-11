No total, o Lisbon Marriott Hotel vai realizar dois eventos no âmbito desta ação solidária: 22 de novembro (Associação Terra dos Sonhos) e 22 de Dezembro (Centro de Alojamento Temporário de Tercena).

O Lisbon Marriott Hotel contará com a colaboração de marcas como El Corte Ingles, O Boticário, Yves Rocher, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Club Portugal, Vans, entre outras marcas e organizações.

A programação inclui uma festa com várias oficinas criativas, apresentações especiais , entrega de donativos e presentes personalizados no valor aproximado de 80.000€.

"Serve 360 da Marriott International é um projeto que nos toca profundamente, refletindo o espírito e a força de solidariedade em prol de causas nobres. Com a união de forças entre o Lisbon Marriott Hotel e os seus parceiros, acreditamos que, juntos, através de cada contribuição podemos realmente fazer uma diferença significativa na vida de quem mais precisa. Juntos, vamos além de doações- compartilhamos sorrisos e concretizamos sonhos", comenta, em comunicado, Ana Caetano, Public Relations Manager do Lisbon Marriott Hotel. "Queremos que crianças e adolescentes do Centro de Alojamento Temporário de Tercena e da Associação Terra dos Sonhos sintam o conforto e a certeza de que seus sonhos podem se tornar realidade, mesmo diante das maiores dificuldades", finaliza.

Quem quiser apoiar esta causa, pode fazer o seu donativo através dos seguintes NIB:

- 0035 0446 0000 921 983 092 (Centro de Alojamento Temporário de Tercena)

- 0018 0003 4460 4908 020 74 (Associação Terra dos Sonhos)