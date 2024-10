Numa época em que muito se fala sobre evitar-se o desperdício, nas mais variadas formas, o Lisbon Marriott Hotel decidiu trabalhar o desperdício alimentar promovendo a sua redução com um conjunto de ações.

“Reduzir o desperdício alimentar não é apenas uma necessidade ambiental, mas também um compromisso ético. Estamos empenhados em redefinir a forma como lidamos com os alimentos e em criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na comunidade”, afirma Paula Lino, Diretora de Operações do Lisbon Marriott Hotel, em comunicado.

Entre as ações está o lançamento do menu “zero desperdício”, com a otimização de ingredientes, mas também doação de alimentos a instituições locais que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade, como o Banco Alimentar Contra a Fome e a Refood, e o reaproveitamento criativo de alimentos, transformando cada refeição num compromisso com a sustentabilidade.

Além das práticas internas, o hotel lançou um programa de consciencialização para hóspedes e colaboradores, destacando a importância de uma gestão mais consciente dos recursos alimentares. “O programa inclui sessões de formação e comunicações interativas, com o objetivo de promover uma cultura de sustentabilidade que ultrapasse as fronteiras do hotel”, conclui.