"É uma profissão que deverá ser cada vez mais valorizada socialmente", afirma, em comunicado, Paula Lino, Diretora de Operações do Lisbon Marriott Hotel.

Para assinalar a data, o hotel está a demonstrações de apreciação e de reconhecimento com atividades recreativas e divertidas que visam o bem estar e até mesmo pequenas celebrações para reforçar o espírito de equipa.

Para a unidade hoteleira, este é um evento crucial "para reconhecer e valorizar estes profissionais dedicados cujo trabalho frequentemente passa despercebido embora contribuam significativamente para a satisfação dos hóspedes e para a reputação do hotel".

As festividades contam com massagens, workshops, jogos, almoços temáticos e coffee breaks. Membros do Comité Executivo ainda participarão na limpeza das áreas públicas, andares e quartos para fazer com que a equipa de serviços de andares.

"A beleza deste departamento, tantas vezes esquecido e até ignorado, está na fantástica tarefa diária de limpar e embelezar de novo os quartos de um hotel para que todos os dias pareçam novos a estrear para receber os novos clientes", comenta a diretora de operações. "Todos nós queremos chegar a um hotel e sentir que somos os primeiros a pisar e a utilizar este quarto, o “cheiro a novo” que tanto falamos, essa tarefa, essa atenção a todos os mais ínfimos detalhes e é bem mais difícil do que as pessoas pensam, para além de fisicamente desgastante".