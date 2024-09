O Lisbon Marriott, no âmbito do programa de responsabilidade social “Serve 360 Europe”, voltou a aderir ao programa “You Eat, We Give” e vai doar 1€ à CASA (Centro de Apoio ao sem Abrigo) por cada almoço ou jantar servido no restaurante do hotel, o Citrus, até 31 de outubro.

Durante os meses de setembro e outubro, o Lisbon Marriott Hotel juntamente com os hotéis da cadeia Marriott, em Portugal, realiza uma recolha de fundos para melhorar as condições de vida das crianças e famílias sem casa e vulneráveis a nível social e económico.