Prepare-se para um Dia dos Namorados no restaurante Citrus, do Lisbon Marriott Hotel, no dia 14 de fevereiro. Num ambiente encantador, iluminado por mil velas, cada momento será uma celebração da paixão, acompanhada de gastronomia requintada e surpresas, no conceito “Mil Velas, Mil Emoções”.

O Chef Dominic Smart criou um menu exclusivo, composto por:

Aperitivo : Mousse de queijo de cabra e presunto crocante com tapenade.

: Mousse de queijo de cabra e presunto crocante com tapenade. Entrada : Tártaro de caranguejo com maçãs Granny Smith, funcho e alcaparras.

: Tártaro de caranguejo com maçãs Granny Smith, funcho e alcaparras. Prato Principal (à escolha) : Supremo de robalo com aveludado de camarão ou lombo de porco assado com vinho do Porto.

: Supremo de robalo com aveludado de camarão ou lombo de porco assado com vinho do Porto. Sobremesa : Uma criação especial para partilhar a dois.

: Uma criação especial para partilhar a dois. Bebidas: Seleção de vinhos, águas, café e um brinde especial de boas-vindas com espumante.

Informações e reservas Data: 14 de fevereiro de 2025 Local: Restaurante Citrus, Lisbon Marriott Hotel Hora: 20h00 Reservas: 21 723 54 00 e/ou 91.254 89 79 (2ª a 6ª feira das 8h30 às 17h30) E-mail: lisbon@marriotthotels.com e fernanda.barroso@marriotthotels.com

A experiência inclui ainda uma atuação ao vivo, para tornar o momento mais especial. Além disso, todos os casais serão presenteados com mimos exclusivos da marca O Boticário.

Como toque final, a noite contará com um sorteio de luxo, com prémios como joias e relógios de marcas como Dara Jewels, Eugénio Campos ou Gant, perfumes exclusivos Comporta Perfumes e O Boticário, acessórios elegantes da Charmers, Filipa’s Concept ou Gustoko, e peças de design premium SPAL.

A refeição fica a 52€ por pessoa, numa noite de encanto e sofisticação.