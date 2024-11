Para a noite de Fim-de-Ano, o CITRUS Restaurante começa com as boas-vindas ao som de um saxofonista (19h30 às 20h30), criando o ambiente perfeito para uma noite de festa.

O jantar buffet, cuidadosamente elaborado pelo Chef Dominic Smart, inclui uma seleção de entradas irresistíveis e pratos principais como a delicada truta do mar ,o suculento cabrito assado com cominhos, coentros ,vinho e sumo de laranja , as deliciosas costelas de novilho assada (estação ao vivo), além de uma reconfortante sopa de castanhas & crème Fraîche. Para quem prefere um menú vegetariano, o Chef sugere a tarte vegan com espinafres, abóbora, frutas secas, soja e sumac.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa

Contacto: tel. 217 235 400

Para fechar a noite com chave de ouro, uma seleção deliciosa de sobremesas que são uma verdadeira tentação (Bolo Rei & Bolo Rainha, arroz Doce, Ferrero Rocher Éclair, tarte doce de limão, tiramisu de panetone & clementina, pavlova floresta negra, torre de profiteroles, tarte de abóbora e noz Pecan) e uma ceia especial à meia-noite .

Em uma noite repleta de surpresas, o hotel apresenta um dinner show exclusivo com uma cantora de renome e talentosos bailarinos , proporcionando um espetáculo especial e inesquecível.

Após o jantar e o show, a animação continua com um conhecido DJ e pista de dança, celebrando com alegria a chegada do ano novo até às 3 da manhã.

O jantar tem o valor de 150€ (bebidas incluídas: vinhos de excelência e uma variedade de águas, refrigerantes, café, chá e uma taça de espumante para brindar a chegada de 2025).

Para quem deseja brindar ao ano novo com conforto e elegância, o Lisbon Marriott Hotel oferece um pacote especial que inclui jantar festivo de tirar o fôlego, acompanhado por música ao vivo, DJ e estadia de uma noite em quarto Comfort/BB e check-out tardio até às 15h. O valor a partir de 519€/noite (taxa turística não incluída).

As crianças até aos 4 anos não pagam e, entre os 5 e os 12 anos, têm desconto de 50%.