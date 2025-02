1. Sesimbra Oceanfront Hotel

Entre 14 e 15 de fevereiro, o Sesimbra Oceanfront Hotel, situado na encantadora vila de Sesimbra, com vista privilegiada para o Atlântico, oferece um pacote especial a partir de 218€ a noite. O pacote inclui um quarto decorado de forma romântica com vista para o mar, um mimo de boas-vindas à chegada, um jantar exclusivo no restaurante MarLuso — onde se poderão degustar iguarias como ostras naturais, bisque de lavagante, corvina braseada ou tornedó de novilho, acompanhado de música ao vivo e bebidas selecionadas — e um delicioso pequeno-almoço no dia seguinte. Para casais que preferem apenas jantar, o MarLuso disponibiliza uma opção independente por 98€ para duas pessoas, e ainda há a possibilidade de complementar a experiência com um cesto de piquenique (por 49€ adicionais), ideal para desfrutar da natureza e participar no concurso “Um Piquenique de Sonho”, cuja melhor fotografia premiará com uma noite extra de estadia.

Tel: +351 212 289 803

Email: bookings@sesimbraoceanfront.com

2. Palácio do Governador – Lisbon Hotel & SPA

Localizado em Lisboa, com vista para o rio Tejo, o Palácio do Governador – Lisbon Hotel & SPA conjuga charme ancestral e elegância contemporânea. O pacote especial para o Dia dos Namorados, a partir de 450€ por casal, inclui uma noite de alojamento numa suíte palaciana com pequeno-almoço e um jantar a dois na própria suíte, onde um menu pan-asiático cuidadosamente elaborado promete despertar os sentidos. Para os casais que preferem apenas a experiência gastronómica, o restaurante Po Tat oferece uma opção independente por 140€ por casal.

Tel: +351 213 007 009

Email: bookings@palaciogovernador.com

3. Sana Sesimbra

O Dia dos Namorados promete experiências únicas para surpreender quem mais ama. O pacote de alojamento inclui quarto duplo, welcome VIP romântico, pequeno-almoço continental (ou no restaurante Espadarte, conforme disponibilidade), jantar romântico no Restaurante Espadarte (bebidas não incluídas), Wi‑Fi gratuito, acesso ao Fitness & Wellness centre, estacionamento gratuito e late check‑out, com preços a partir de 250€. Além disso, para os jantares dos dias 14 e 15 de fevereiro, há um menu especial a 50€ por pessoa, que inclui um couvert, entrada, pratos de peixe e de carne, uma opção de corta sabores, sobremesa e uma bebida.

Tel: +351 212 468 688

Email: reservations@sanahotels.com

4. Capítulo Restaurant & Bar e Varanda de Lisboa

No Capítulo Restaurant & Bar, situado no Convent Square Hotel, o menu de São Valentim, a 165€ por casal, inicia com um sofisticado carpaccio de atum marinado e apresenta duas opções de prato principal: robalo com molho de champanhe ou tornedó com molho de vinho do Porto, harmonizados com cocktails exclusivos como o “Sip Love” e o Royal Love. Em simultâneo, o Varanda de Lisboa, localizado no Hotel Mundial, perto do Convent Square Hotel, propõe uma experiência a 150€ por casal com entradas refinadas, opções de peixe ou carne para o prato principal e uma sobremesa que celebra a diversidade de texturas, tudo acompanhado de vinhos selecionados. Entre 10 e 16 de fevereiro, os casais podem ainda brindar com o cocktail de edição limitada “Sip Love”, disponível em diversos pontos dos espaços participantes.

Capítulo Restaurant & Bar

Tel: +351 218 295 210

Email: capitulo@conventsquarehotel.com

Varanda de Lisboa

Tel: +351 218 842 000

Email: eventos@phchotels.pt

5. InterContinental Cascais – Estoril

O restaurante Bago du Vin, no InterContinental Cascais – Estoril, prepara uma noite encantadora para o Dia dos Namorados, a iniciar com um welcome drink “Amour”. O menu especial conta com um amuse-bouche de tártaro de vieira com morangos trufados, seguido por uma entrada de carabineiro fresco com maionese de wasabi e, como prato principal, um lombo de novilho com pimenta Sechuan, aipo e maçã. A experiência é complementada por música ao vivo e um mimo do SPA InterContinental by L’Occitane. O jantar tem o custo de 67,50€ por pessoa, podendo ser enriquecido com um pairing de vinhos, água e café por 25€ adicionais por pessoa. Adicionalmente, o hotel oferece um package especial que inclui jantar, uma noite de alojamento com amenidades românticas, pequeno-almoço buffet e late check-out, a partir de 429€ por noite.

Tel: +351 218 291 100

Email: liset.reservations@ihg.com

6. You and the Sea – Ericeira

À beira-mar na Ericeira, o You and the Sea proporciona uma experiência com ambiente descontraído e vibes de surf, ideal para os casais que desejam combinar o romantismo com a sensação de liberdade do mar. A proposta inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço, jantar no restaurante Jangada e uma surpresa especial: uma ilustração personalizada do casal, assinada pela artista Maria das Letras. O preço inicia em 260€ por casal, válido para a noite de 14 de fevereiro.

Tel: +351 261 243 370

Email: info@youandthesea.pt

7. 1908 Lisboa Hotel

Localizado no bairro do Intendente, conhecido pela sua multiculturalidade, o 1908 Lisboa Hotel oferece uma alternativa para os casais que procuram fugir dos clichés do Dia dos Namorados. Com uma atmosfera cool e um ambiente que une tradição e inovação, o hotel propõe um programa que inclui duas noites de alojamento (de 14 a 16 de fevereiro) com pequeno-almoço, oferta no quarto e jantar no restaurante Infame (sem bebidas) na noite de 14, a partir de 520€ por casal.

Tel: +351 218 804 000

Email: info@1908lisboahotel.com

8. Hotel Golf Mar – Maceira, Torres Vedras

Para os casais que desejam um refúgio mais afastado do centro, o Hotel Golf Mar, em Maceira, Torres Vedras, oferece uma combinação de conforto e natureza. A experiência inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço, jantar romântico com música ao vivo no restaurante Bombordo, e acesso a uma área de spa com piscina interior, sauna e banho turco. O pacote está disponível a partir de 199€ por casal, válido para a noite de 14 de fevereiro.

Tel: +351 261 980 800

Email: reservas@hotelgolfmarvimeiro.pt

9. Restaurante Citrus – Lisbon Marriott Hotel

No Lisbon Marriott Hotel, o Restaurante Citrus transforma a noite de 14 de fevereiro numa celebração encantadora com o conceito “Mil Velas, Mil Emoções”. Num ambiente iluminado por mil velas, o Chef Dominic Smart elaborou um menu exclusivo que se inicia com uma mousse de queijo de cabra e presunto crocante, seguido por um tártaro de caranguejo com maçãs Granny Smith, permitindo a escolha entre um supremo de robalo com aveludado de camarão ou um lombo de porco assado com vinho do Porto. A experiência culmina com uma sobremesa especial para partilhar, e inclui uma seleção de vinhos, café e um brinde de espumante, além de atuações ao vivo, mimos da marca O Boticário e um sorteio de luxo. O custo é de 52€ por pessoa.

Tel: 21 723 54 00 / 91 254 89 79

Emails: lisbon@marriotthotels.com / fernanda.barroso@marriotthotels.com

10. Cas'Amaro

Neste Dia dos Namorados, a Cas'Amaro propõe celebrar o amor num ambiente acolhedor e intimista com três experiências exclusivas. A primeira opção é a Prova Romântica de Vinhos e Chocolate, que harmoniza três chocolates premium com três vinhos Cas'Amaro, acompanhada da degustação de uma sobremesa à base de chocolate e um vinho extra, custando 27,50€ por pessoa. A segunda opção apresenta um Menu Especial de São Valentim, elaborado pelo Chef Duarte Marçal, que inclui desde o couvert (pão, manteigas, azeitonas) até à sobremesa (pavlova com manga, pitaya e manjericão), com cada prato cuidadosamente harmonizado com vinhos, por 50€ por pessoa. Por fim, para os casais que desejam prolongar a celebração, há a opção de um programa que combina uma noite de estadia com pequeno-almoço e jantar com o Menu de São Valentim, por 325€ por casal.

Tel: 964 600 943

Email: info@casamaro.pt