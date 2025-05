O primeiro domingo de maio está a chegar e com ele a oportunidade para retribuir carinho, com experiências memoráveis e cheias de significado. De Lisboa aos Açores, passando pelo Douro e Alentejo, reunimos 15 propostas para todos os gostos e bolsos.

Há brunches com animação infantil e champanhe francês, menus gourmet com joalharia de autor, visitas a adegas históricas com provas exclusivas, e até massagens em hotéis de charme. O difícil será escolher apenas uma forma de surpreender a mulher mais importante da sua vida.

1. Almoço com música ao vivo no Aprazível, em Lisboa

No próximo domingo, 4 de maio, o restaurante Aprazível, localizado no Chiado, em Lisboa, assinala o Dia da Mãe com uma proposta que junta gastronomia portuguesa contemporânea e música ao vivo. A carta revisita pratos tradicionais com um toque moderno, pensada para ser partilhada num ambiente descontraído e sofisticado.

Durante a refeição, os clientes poderão desfrutar de uma atuação ao vivo, num espaço com serviço personalizado e localização central, ideal para um almoço em família no coração da cidade.

Rua Garrett 19, 1200-093 Chiado – Lisboa

Telefone: +351 213 470 229

Reservas: www.aprazivel.pt

2. Bubbly Brunch com Veuve Clicquot no Viseversa, em Lisboa

A partir das 12h30, o restaurante Viseversa, em Lisboa, propõe um brunch especial para o Dia da Mãe, em parceria com o champanhe francês Veuve Clicquot. O menu inclui Mini Buns de camarão, Focaccia de rosbife com trufa, Ostras com molho ponzu e Pavlovas de maracujá, acompanhados por uma flute de champanhe servida a cada convidado.

Durante o evento, haverá animação para os mais novos, com insufláveis e um carrinho de gelados Artisani. A experiência pode ser prolongada no final da tarde com um cocktail de autor no ICON Bar & Rooftop, com vista para o rio Tejo.

Rua da Junqueira, 63, 1300-343 Lisboa

Telefone: +351 219 023 202

Reservas: info.serenity@hyatt.com

3. Brunch rodeado de natureza no Frondoso Restaurant & Bar, nos Açores

A 4 de maio, o Frondoso Restaurant & Bar, integrado no DoubleTree by Hilton Lagoa Azores, propõe um brunch especialmente preparado para o Dia da Mãe, entre as 12h00 e as 15h00. Rodeado pela natureza e com um ambiente acolhedor, o espaço convida a uma refeição descontraída e em família.

O menu (30€ por pessoa, bebidas incluídas) inclui uma seleção de pães e pastelaria, compotas caseiras, saladas frescas e pratos quentes variados, combinando sabores locais com uma abordagem contemporânea. Uma proposta pensada para proporcionar um momento de partilha num cenário tranquilo e elegante.

Avenida da Inovação – Y Gama, Parque da Tecnologia de São Miguel, Lagoa, 9560-421, Açores

Reservas: +351 296 922 000

4. Workshop e visita com prova de vinhos na Casa Museu José Maria da Fonseca, em Azeitão

No domingo, 4 de maio, a Casa Museu José Maria da Fonseca, em Azeitão, propõe uma experiência cultural e vínica para assinalar o Dia da Mãe. Instalado num edifício do século XIX, o espaço recebe os visitantes para um workshop de pintura com vinho tinto, seguido de uma visita guiada pelos jardins e pelas históricas adegas da produtora, incluindo a icónica "Frasqueira", onde são guardados Moscatéis com mais de 100 anos.

A atividade, que acontece entre as 10h30 e 12h00, termina com uma prova de vinhos (Periquita Reserva e Alambre Moscatel Roxo) para os adultos e sumo para as crianças. As mães recebem ainda uma oferta simbólica, e todos os participantes beneficiam de 10% de desconto na loja da Casa Museu.

Rua José Augusto Coelho 11, 2925-542 Vila Nogueira de Azeitão

Telefone: +351 212 198 940

Reservas: enoturismo@jmfonseca.pt

5. Brunch vínico na Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz

Nos dias 6 e 7 de maio, pelas 11h00, a Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, convida as famílias a celebrar o Dia da Mãe com um brunch vínico. A visita guiada percorre duas adegas distintas — a tradicional Adega dos Potes e a moderna Adega Moderna — ao proporcionar um olhar sobre as técnicas ancestrais e contemporâneas de produção.

Após a visita, os participantes são recebidos com um brunch composto por iguarias locais, como queijos, enchidos, empadas, waffles, biscoitos e frutas, acompanhados por espumante e vinhos selecionados. No final, cada mãe recebe como lembrança uma planta em vaso de cerâmica local.

Rua de Mourão, 7200-291 Reguengos de Monsaraz

Telefone: +351 918 269 569

Reservas: josedesousa@jmfonseca.pt

6. Brunch em família com espaço infantil no Sheraton Lisboa Hotel & Spa

No domingo, o Sheraton Lisboa Hotel & Spa propõe um brunch dedicado ao Dia da Mãe, pensado para toda a família. Enquanto os adultos desfrutam de uma seleção variada de pratos, os mais pequenos têm ao dispor um espaço exclusivo, o Sheratoon by Playbus, com atividades e brincadeiras supervisionadas.

O brunch decorre entre as 12h30 e as 15h00 no restaurante Bistro e inclui pão artesanal, croissants, compotas, queijos, enchidos, saladas frescas e frios. As mães recebem um kit de beleza e um voucher com 15% de desconto em tratamentos no Spirito Spa. O Sheratoon, ativo entre as 10h30 e as 15h00, conta com insufláveis, uma piscina de bolas e uma área de Legos.

O preço por adulto é de 55€, incluindo água, café e acesso ao espaço infantil. Para crianças dos 3 aos 12 anos aplica-se um desconto de 50%, e a participação é gratuita até aos 2 anos.

Rua Latino Coelho 1, 1069-025 Lisboa

Sheratoon das 10h30 às 15h00 | Brunch das 12h30 às 15h00

Reservas: sheratonlisboaofertas.com

7. Brunch, prova de vinhos e pintura em garrafas na Quintas de Melgaço

No sábado, 3 de maio, a Quintas de Melgaço, no coração da sub-região de Monção e Melgaço, organiza uma experiência que combina enoturismo, gastronomia e criatividade para celebrar o Dia da Mãe.

O programa começa às 10h30 com uma visita guiada às instalações, seguida de um brunch preparado com produtos regionais. Durante a refeição, será feita uma prova comentada de vinhos da marca QM, incluindo o reconhecido QM Alvarinho, o QM Rosé e o Espumante QM Alvarinho Super Reserva.

Depois do brunch, os participantes são convidados a participar numa sessão de pintura em garrafas, onde poderão decorar a sua própria garrafa de QM Rosé, uma recordação personalizada deste dia especial.

A atividade tem o custo de 30€ por adulto, com participação gratuita para crianças. A reserva é obrigatória, com pagamento antecipado para emissão de bilhete digital.

Lugar de Padrão, Alvaredo, 4960-010 Melgaço

Telefone: +351 251 410 020

Reservas: quintasdemelgaco@sapo.pt | www.quintasdemelgaco.pt

8. Brunch buffet com atividades familiares no Sheraton Cascais Resort

No domingo, 4 de maio, o Sheraton Cascais Resort celebra o Dia da Mãe com um brunch buffet no restaurante Glass Terrace, entre as 12h30 e as 15h30, com vista para os jardins e o pinhal. O menu inclui saladas, tábuas de queijos e enchidos, picanha, frango, salsicha toscana, choco, robalo, atum, espadarte, acompanhamentos variados e uma seleção de sobremesas, incluindo fonte de chocolate.

Para os mais pequenos, há hambúrgueres, cachorros-quentes, gomas, bolachas, marshmallows, pipocas, panquecas e algodão doce, além de jogos tradicionais, pinturas faciais e brincadeiras com bolhas de sabão, supervisionadas por monitores.

O brunch tem o custo de 65€ por adulto, com 50% de desconto para crianças dos 4 aos 12 anos. Crianças até aos 3 anos não pagam.

Rua das Palmeiras, Lote 5 – Quinta da Marinha, 2750-005 Cascais

Telefone: +351 214 829 100

Reservas: sheratoncascaisresort.com

9. Almoço especial e experiências de spa no Cénica Porto Hotel

O Cénica Porto Hotel, Curio Collection by Hilton convida a celebrar o Dia da Mãe num ambiente elegante, com um almoço especial e experiências de bem-estar desenhadas para mimar as mães, no dia 4 de maio.

O Menu Especial de Almoço será servido num ambiente acolhedor e sofisticado, com bebidas incluídas, por 29€ por pessoa. Para tornar a data ainda mais memorável, o hotel propõe duas experiências exclusivas:

Pack Moments for Mum: inclui o Menu Especial de Almoço e uma massagem de relaxamento individual de 50 minutos, com acesso ao spa (piscina interior, jacuzzi, sauna e banho turco), por 70€ por pessoa.

Pack Mommy and Me: ideal para partilhar, propõe uma massagem para duas pessoas, com acesso completo ao circuito de bem-estar e o Menu Especial de Almoço, por 140€ (29€ por pessoa para o almoço + 111€ pela experiência).

Rua de José Falcão 199, 4050-317 Porto

Telefone: +351 22 012 8360

Reservas: reservations@cenicaporto.com | www.cenicaporto.com

10. Flores, vinho e almoço com vista no Dia da Mãe, em Vila Nova de Gaia

Neste Dia da Mãe, a Graham’s propõe uma experiência que junta tradição, natureza e gastronomia, ideal para partilhar entre mães e filhos. A manhã começa com uma visita às históricas Caves Graham’s 1890, seguida de um cocktail preparado com o vinho do Porto Graham’s Blend Nº 12.

O programa inclui ainda um Workshop de Arranjos Florais Campestres, conduzido pela florista Menez Porto. No final da atividade, os participantes serão convidados a uma prova do Graham’s Natura Biológico, um vinho do Porto orgânico com perfil floral e frutado. Esta experiência está disponível por 65€ (inclui mãe + filha/o).

Para prolongar a celebração, a sugestão é um almoço especial no Restaurante Vinum, com vista para o Douro. O menu exclusivo para este dia inclui entradas para partilhar como Tártaro de atum, Croquetes de cogumelos e Alheira de Mirandela, Bacalhau com caldo verde como prato principal e Tarte de caramelo e framboesa como sobremesa. O preço do almoço é de 55€ por pessoa, sendo possível adicionar uma harmonização vínica por 29€.

Caves Graham’s, Rua do Agro 141, 4400-003 Vila Nova de Gaia

Workshop: +351 223 776 490 | grahams@grahamsportlodge.com

Almoço no Vinum: +351 220 930 417 | reservas@vinumatgrahams.com

11. Brunch Especial de Dia da Mãe, no Lisbon Marriott Hotel

No dia 4 de maio, o Lisbon Marriott Hotel oferece um brunch memorável no restaurante CITRUS, com vista para o jardim tropical e piscina. O brunch, que estará disponível das 12h30 às 15h30, contará com uma vasta seleção de pratos, incluindo pães artesanais, queijos, saladas frescas, shakshuka, pappardelle com camarão, e uma irresistível variedade de sobremesas, como cheesecake de morango e mousse de chocolate caseira. Para os mais pequenos, será servido um brunch infantil com mini pizzas, quiche de espinafres e queijo de cabra, entre outras opções.

A experiência será animada por música ao vivo com o tema “Divas”, celebrando vozes icónicas como as de Aretha Franklin, Whitney Houston e Adele. Além disso, todas as mães serão presenteadas com ofertas exclusivas d’O Boticário e poderão também usufruir de uma experiência prolongada com acesso à piscina exterior até às 18h, rodeada por um ambiente tranquilo e relaxante.

O preço do brunch é 55€ por pessoa, com bebidas incluídas (sangria de rosas, sumos, águas, cafés e chás). Para quem desejar prolongar a experiência com acesso à piscina, o valor será de 65€. Crianças entre os 4 e os 12 anos têm 50% de desconto, e as crianças até aos 4 anos podem participar gratuitamente.

Avenida dos Combatentes 45, 1600-042 Lisboa

Telefone: +351 21 723 54 00 | +351 91 254 89 79 (2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h30)

Reservas: lisbon@marriotthotels.com | fernanda.barroso@marriotthotels.com

12. Dia da Mãe no Maxime, em Lisboa

Este fim de semana, o Maxime celebra o Dia da Mãe de forma irreverente, com dois espetáculos pensados especialmente para homenagear as mulheres. Nos dias 2 e 3 de maio, o icónico espaço da Praça da Alegria recebe a edição especial Mother’s Days – Mothers & Muses. A programação inclui dois formatos de espetáculo que combinam arte, música, boa gastronomia e performances envolventes, celebrando a presença e influência das mulheres.

No 2 de maio, o Maxime à la Carte – Mother’s Day Special Edition oferece uma noite descontraída, onde o público poderá desfrutar do menu à carta ao seu ritmo, enquanto é surpreendido por atuações artísticas ao longo do jantar. Já no 3 de maio, o Maxime Cabaret Show – Mother’s Day Special Edition proporciona uma experiência de palco, com cabaret, burlesco, música ao vivo e humor, criando uma fusão elegante entre arte performativa e uma refeição completa.

Os bilhetes para ambos os espetáculos variam entre 75€ (Regular) e 85€ (VIP, primeira fila), com um menu especial e bebidas selecionadas incluídos. Os espetáculos começam às 20h30, e os cocktails estão disponíveis a partir das 19h30.

Além dos espetáculos, o Maxime oferece vouchers de experiências, válidos por um ano, como uma excelente opção de presente para o Dia da Mãe. Para maio, o Maxime ainda traz a nova edição do Eightease – The 80’s Cabaret Show (dia 17), celebrando a extravagância e a liberdade criativa dos anos 80.

Praça da Alegria 58, 1250-146 Lisboa

Reservas: www.maximerestaurantelisboa.com | esperoporti@maximerestaurante.com

13. Dia da Mãe no Capítulo Restaurant & Bar e Varanda de Lisboa

No próximo Dia da Mãe, o Capítulo Restaurant & Bar, no Convent Square Hotel Vignette Collection, e o Varanda de Lisboa, no icónico Hotel Mundial, unem-se para celebrar esta data de uma forma ainda mais especial.

No domingo, 4 de maio, todas as mães que almocem ou jantem em qualquer um dos dois espaços gastronómicos serão presenteadas com uma sobremesa de oferta (exceto sobremesas de sala), como gesto de carinho e homenagem.

O Capítulo Restaurant & Bar, localizado no coração de Lisboa, oferece uma experiência gastronómica contemporânea com uma carta que celebra os sabores portugueses. Já o Varanda de Lisboa, no histórico Hotel Mundial, proporciona uma das vistas mais deslumbrantes sobre a cidade, acompanhada de uma gastronomia requintada inspirada na tradição.

Ambos os espaços convidam as famílias a celebrar o amor e gratidão pelas mães, criando uma experiência memorável em ambiente acolhedor e sofisticado.

Capítulo Restaurant & Bar: Rua Dom Antão de Almada 4, 1100-373 Lisboa

+351 218 295 210 | capitulo@conventsquarehotel.com | www.capitulo.pt

Varanda de Lisboa: Praça Martim Moniz 2, 1100-341 Lisboa

+351 218 842 000 | eventos@phchotels.pt | www.varandadelisboa.pt

14. Alta gastronomia e joalharia no Dia da Mãe no Restaurante Intemporale, em Paço de Arcos

O Restaurante Intemporal, localizado na antiga Casa do Fiscal, em Paço de Arcos, celebra o Dia da Mãe com dois jantares exclusivos nos dias 6 e 7 de maio, em parceria com a casa de joalharia Maria João Bahia. Uma união entre alta gastronomia e joalharia de autor oferece uma experiência sensorial única, com um menu especial para a ocasião, celebrado em peças de prata feitas à mão, da autoria da joalheira.

Durante estas duas noites, o restaurante será decorado com algumas das mais emblemáticas peças da joalheira, e o Menu Primavera, criado pelo chef Miguel Laffan, será servido. O menu, composto por 12 momentos e dividido em 5 partes, explora combinações gastronómicas que refletem a dedicação ao tempo e à nova estação, proporcionando uma experiência leve e delicada, como a própria primavera.

O Menu Primavera está disponível por 120€ por pessoa, sem bebidas incluídas. Para uma experiência mais completa, o restaurante oferece duas opções de harmonização de vinhos: a Intemporal, por 45€ por pessoa, e a Experience, por 90€ por pessoa. Os lugares são limitados, sendo necessário reservar online através do site do restaurante.

Travessa dos Mareantes nº6, Casa do Fiscal – Barão Linhó, Paço de Arcos

Reservas: +351 968 432 288 | reservas@intemporalrestaurante.pt | www.intemporalrestaurante.pt

15. Terraçu’s, Uma Viagem Gastronómica pelo Douro

O Terraçu’s, localizado na emblemática Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, oferece uma experiência gastronómica única que homenageia o Douro e seus produtos. O restaurante reflete a essência da região, com pratos que destacam ingredientes locais e sazonais, preparados com um respeito absoluto pela tradição e pela cozinha slow food. Sob a direção do chef André Carvalho, o Terraçu’s alia produtos de excelência, sustentabilidade e uma cozinha genuína que valoriza o tempo e a qualidade.

O nome do restaurante é uma homenagem aos patamares de vinha que adornam o Douro, conferindo uma geometria natural que define a paisagem única da região. Desde 2018, sob a liderança do chef, a carta é um reflexo do melhor do Douro, com receitas como o lúcio do rio e o cuscus de Trás-os-Montes, que transportam os sabores autênticos da terra para o prato.

Durante o almoço, os clientes podem optar entre dois menus gastronómicos: um menu de três momentos (amuse-bouche, entrada, prato principal e sobremesa) ou um de quatro momentos (amuse-bouche, duas entradas, prato principal e sobremesa). Já no jantar, a degustação é composta por quatro momentos (duas entradas, prato principal e sobremesa), sendo também possível escolher opções à la carte.

Estrada Nacional 222, 5085-038 Covelinhas, Peso da Régua

Reservas: +351 254 660 480 | info@quinta-nova.com | www.terraçus.com