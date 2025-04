Com a promessa da chegada do bom tempo, a Ervideira dá início a um ciclo de sessões de sunsets, na sua Wine Lounge na Vendinha, Alentejo, já a partir de 3 de maio, estendendo-se para o primeiro sábado de julho e de setembro. Momentos para viver no coração do Alentejo, rodeado pelas vinhas e pela adega, com muita música e os vinhos Ervideira.

O primeiro sunset conta com porco no espeto, menu de degustação, tapas e enchidos da região, presunto pata negra e acompanhado de uma prova de vinhos de algumas das referências mais procuradas pelo consumidor Ervideira: Invisível, Conde D’Ervideira, Vinha D’Ervideira e Flor de Sal.

Os Sunsets Ervideira têm início às 18h00 e vão até que sol se esconda por entre as vinhas. Cada bilhete tem o custo de 40€ por pessoa e contempla a experiência completa. Os bilhetes podem ser adquiridos nos espaços Ervideira, wine shops e wine lounge, e em ervideira.pt.

A Ervideira é uma das empresas vitivinícolas seculares em Portugal, produzindo vinho desde 1880. Atualmente possui um total de 119 hectares de vinha, distribuídos pelas sub-regiões da Vidigueira (60 ha) e Reguengos (59 ha). Entre os seus vinhos, estão marcas como Conde D’Ervideira, Invisível, Vinha D’Ervideira, Terras D’Ervideira e Lusitano e ainda o Flor de Sal produzido já pela quinta geração da família.