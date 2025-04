“Foi uma verdadeira festa da cultura cervejeira portuguesa, com quizzes, música, palestras e workshops — e, claro, com a melhor cerveja nacional à disposição. A avaliação técnica tinha sido realizada por 15 juízes de diversas nacionalidades, no fim de semana anterior, que avaliaram, em prova cega, todas as cervejas submetidas”. É desta forma que a organização do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais (CNCCA), o Fórum Cervejas do Mundo de Bruno Aquino, descreve o ambiente que se viveu a 12 de abril no HopSin Brewpub, em Colares.

O XII CNCCA também fica marcado pela criação do "Tributo Espírito Cervejeiro", uma distinção que, de acordo com os promotores, “pretende homenagear personalidades que contribuíram de forma notável para a cultura cervejeira portuguesa. O primeiro Tributo foi atribuído, a título póstumo, a João Paulo Sousa, um dos fundadores do Cantinho Café, em Castelo Rodrigo, cuja paixão e dedicação deixaram uma marca profunda na comunidade cervejeira”.

No final do concurso, as melhores cervejas nacionais caseiras do XII CNCCA foram as seguintes:

Categoria Lager: Kulminator, uma Doppelbock de Pedro Cunha;

Categoria Ale: Non Alcoholic Passion Fruit Gose, uma Specialty Fruit Beer de Roberto Stein;

Categoria Experimental: Citrology, de Flávio Bernardo;

Categoria Destaque (cervejas fumadas): Kasa 11 – Licht 3.5, uma Lichtenhainer de Wagner Tofoli.

Um dos grandes destaques desta edição foi a vitória, na categoria Ale, de uma cerveja sem álcool. “A Non Alcoholic Passion Fruit Gose, além de original, mostra que este tipo de cervejas pode ser pleno de sabor, qualidade e aroma — uma tendência crescente no setor que aqui encontrou uma representação de excelência”, refere a organização do concurso.

Este ano, os autores das cervejas vencedoras nas categorias Lager e Ale terão a oportunidade de reproduzir as suas receitas em escala profissional nas instalações da HopSin (Colares) e da BeerHouse Madeira (Funchal), respetivamente.

Entretanto, as melhores cervejas nacionais artesanais de 2024 são:

Categoria Lager: Monda – Portuguese Rice Lager, da Barona (Santo António das Areias)

Categoria Ale: Battle Snakes, da Dois Corvos (Lisboa)

Categoria Experimental: Pé de Cabra Oak, da BeerHouse Madeira (Ilha da Madeira)

No final da avaliação, estas três cervejas voltaram a ser provadas numa avaliação final, "best of show", para eleger a Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2024. A grande vencedora foi a Pé de Cabra Oak, da BeerHouse Madeira, um projeto insular. A Madeira juntou-se assim ao pódio ao lado da Barona, da região do Alto Alentejo, e da Dois Corvos, de Lisboa.