A pesca continua a desempenhar um papel fundamental na vida das comunidades das aldeias ribeirinhas, onde, atualmente, ainda é praticada principalmente pelo amor que têm ao rio e a esta arte que é transmitida ao longo das gerações. “Com mais de uma década de existência, este festival une a tradição culinária à criatividade, trazendo até à mesa o que de melhor o rio oferece, enquanto celebra a gastronomia local e presta tributo à arte piscatória”, informa a entidade organizadora da iniciativa, o município de Ferreira do Zêzere.

No decorrer do evento, os visitantes podem degustar nos restaurantes, cafés e pastelarias aderentes uma variedade de receitas baseadas nos produtos endógenos do Rio Zêzere, como o lagostim e o peixe do rio. As opções gastronómicas vão desde pratos tradicionais que evocam os sabores da região a criações contemporâneas que surpreendem pelo seu requinte, proporcionando uma experiência culinária diversificada.

Filete de peixe do rio à Guilho com lagostim, Migas e arroz com peixe frito do rio, Cogumelos recheados com lagostim e açorda de lagostim são algumas das especialidades disponíveis durante este período.

O Mercado Municipal António Teixeira Antunes será palco de diversas atividades nos dois fins de semana do Festival, tais como showcookings, workshops, mercado de produtos locais, artesanato ao vivo e uma playzone dedicada às crianças.