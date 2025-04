ALDI: Doçaria artesanal nacional

Nas lojas ALDI, a partir de 16 de abril, a pastelaria artesanal ganha destaque com uma parceria especial com o fornecedor nacional Pão da Vermelha. A frescura é garantida com entregas diretas da padaria às lojas, e entre as delícias disponíveis destacam-se o tradicional Folar de Páscoa (simples ou com ovos) por 3,49€, o Bolo-rainha com frutos secos por 6,49€, o Bolo Finto de Páscoa por 6,49€, e o exclusivo Bolo Inglês com frutas cristalizadas e massa húmida, por 4,49€.

Mercado Bom Sucesso: Tradição, criatividade e sabores para todos

No Porto, o Mercado Bom Sucesso transforma-se num verdadeiro paraíso para os apaixonados por doçaria pascal. A icónica Arcádia, com mais de 90 anos de história, apresenta duas novidades: as amêndoas de Speculoos e as drageias de Wafer, que se juntam aos clássicos ovos e coelhos de chocolate pintados à mão. A Coffee Point propõe mini ovinhos recheados (3,90€/unidade) e caixas de brigadeiros e trufas. Já a Leitaria da Quinta do Paço inova com o Folar de Páscoa recheado com Nutella, frutos secos e fios de ovos, e as Coroas de Páscoa com chantilly e amêndoa. Não faltam também os doces conventuais da Confeitaria Moura e da Confeitaria Comchá.

E porque nem só de doces vive a Páscoa, o Mercado oferece ainda menus de marisco na Mariscaria do Bom Sucesso (desde 19,50€), pratos tradicionais prontos a servir no Sal & Pimenta e no Flor de Sal, como cabrito assado, polvo no forno e bacalhau à Zé do Pipo, com preços a partir dos 10,95€, tudo disponível por encomenda.

Auchan: Já experimentou "O Melhor Bolo de Chocolate do Universo"?

Para os amantes do chocolate, a Auchan apresenta o “Melhor Bolo de Chocolate do Universo”, criado pelo Chef Francisco Siopa. Com uma base crocante de suspiro de cacau, mousse de chocolate belga e ganache de chocolate, esta delícia custa 15,99€/kg e promete conquistar todos os fãs do cacau.

Nat’elier: Ovo de pastel de nata com recheio de chocolate do Dubai

O Chef João Batalha surpreende com uma criação ousada e exclusiva para esta Páscoa: o Ovo de Páscoa de Pastel de Nata com recheio de Chocolate do Dubai, disponível apenas entre 14 e 20 de abril. Uma fusão entre tradição e sofisticação que promete ser uma verdadeira experiência de sabor.

Celeste: Tradição portuguesa com toque de inovação

O Grupo Celeste, com mais de 50 anos de história, apresenta uma coleção que alia tradição e inovação. Destacam-se o Folar de Limão com toque cítrico e crosta dourada de açúcar, o Pão de Ló Queque Húmido e a versão de Chocolate, ambos vendidos em doses individuais de 45g. A marca oferece ainda uma variedade de tartes, sortidos, folares recheados e Pão de Ló, com opções para todos os paladares.

Salutem & A Tarte: Uma Páscoa sustentável e criativa

Num registo mais consciente, a Salutem junta-se à marca A Tarte para lançar a Tarte de Granola Salutem, feita com uma base crocante de tortitas de arroz reaproveitadas e recheio de granola com flocos de aveia, frutos secos e sementes. Uma opção inovadora que une sabor, criatividade e responsabilidade ambiental — perfeita para momentos especiais. Esta novidade pode ser adquirida na loja d'A Tarte em Campo de Ourique ou na loja online.

Arcádia: Memórias e sabores com história

A Arcádia renova a sua coleção com as amêndoas de Speculoos e drageias de Wafer, mantendo os clássicos como as drageias de Licor Bonjour pintadas à mão e os ovos de chocolate recheados (desde 10,50€). Com embalagens modernas e uma campanha que celebra as “Histórias e Memórias” da marca, esta é uma Páscoa recheada de tradição e elegância.

Glee Boutique Café: Alta pastelaria em forma de arte

No sul do país, o Glee Boutique Café, no Tivoli Marina Vilamoura, apresenta uma sofisticada coleção de Páscoa inspirada nos quatro elementos da natureza: Fogo, Terra, Ar e Água. Cada ovo de Páscoa (8€/unidade) é uma obra-prima da pastelaria francesa com toques algarvios. A coleção inclui ainda ovos de chocolate estilo Fabergé em versões de chocolate preto, branco, ruby, dourado ou azul (desde 8€ a 32€), bombons artísticos e uma experiência de Afternoon Tea com opções clássicas ou com champagne.

Continente: Páscoa para toda a família

O Continente celebra a Páscoa com uma grande Feira dedicada à data, disponível até 20 de abril. Para os mais novos, há ovos com personagens da Disney, Marvel, Hot Wheels ou Stranger Things. Para a mesa pascal, a Cozinha Continente, liderada pelo Chef André Matos, sugere pratos como cabrito assado, lombos de bacalhau à lagareiro e pudim de ovos. Em destaque está também a parceria com a Pastelaria Aloma e o lançamento do Folar com doce de leite e noz pecan — uma combinação ousada que une tradição e inovação.

Pingo Doce: O clássico Pão de Ló de Margaride à mesa

O Pingo Doce aposta numa parceria especial com a secular Casa Leonor Rosa da Silva para lançar uma edição exclusiva do tradicional Pão de Ló de Margaride. Cozido em forma de barro e vendido em embalagens especiais por 6,99€ (600g), este bolo feito artesanalmente é símbolo de história, mestria e autenticidade — uma verdadeira joia da doçaria portuguesa.