50 Cent, um dos maiores rivais de Sean Diddy Combs, não perdeu a oportunidade de gozar com o rapper ao partilhar um vídeo no qual este desfila com um vestido de óleo de bebé, numa referências aos crimes de que foi acusado.

50 Cent tem sido um dos maiores críticos de Sean 'Diddy' Combs desde que o rapper se viu envolvido num escândalo sexual que o levou à prisão em setembro de 2024, após uma investigação policial. Esta sexta-feira, 11 de julho, o artista de 'Candy Shop' não perdeu a oportunidade de voltar a gozar com Combs ao partilhar um vídeo no qual este 'desfila' com um vestido cor-de-rosa de óleo de bebé. A música do vídeo também não foi escolhida ao acaso, uma vez que se intitula 'Baby Oil Freak Off Party'. "Não sabia que o Diddy desfilou para o Michael Amiri", escreveu 50 Cent na legenda da partilha. A piada refere-se a um dos pormenores mais polémicos do caso policial. No ano passado, numa busca que o FBI fez às propriedades de Diddy, encontrou mais de mil frascos de óleo para bebé, os quais, alegadamente, seriam usados nas famosas festas de sexo organizadas pelo rapper, que ficaram conhecidas como 'Freak Offs'.

Porque é que 50 Cent não suporta Diddy?

A quezília entre os dois rappers já é antiga. Em 'The Bomb', música que lançou em 2006, 50 Cent acusava Diddy de ter conhecimento da identidade do assassino de Christopher Wallace, mais conhecido como The Notorious B.I.G.

Wallace, recorde-se, foi morto a tiro em Los Angeles em 1997, enquanto viajava com a sua equipa, na qual Combs, conhecido como Puff Daddy, estava incluído (contudo, o artista seguia num carro diferente).

Para 50 Cent, Combs também estará de alguma maneira ligado ao assassinato de Tupac Shakur, em 1996.

Numa entrevista que deu ao The Hollywood Repórter, o amigo de Eminem chegou a revelar o motivo pelo qual não gostava de Diddy. "Ele perguntou-me se me podia levar às compras. Achei que aquela era a merda mais estranha do mundo, porque isso é algo que um homem diz a uma mulher. Foi do tipo: 'não, não vou brincar com esta energia estranha ou merda estranha'. Desde aí que não me sinto confortável com ele", garantiu.

Mais tarde acrescentou: "Nunca fui sequer a uma festa com ele. O Puff é um homem de negócios; quando as pessoas dizem que é um produtor, vejo que se aproveitou delas, ele produziu coisas que tirou. E ficou com os créditos. Ele não é produtor. Consegue é tirar vantagens do negócio e criar em cima disso. Não tenho qualquer interesse em fazer isso. Eu enquadro-me no lado criativo. Não queria embarcar nisso".

O documentário de 50 Cent

Pouco tempo depois de Diddy ter sido detido, a imprensa internacional revelou que 50 Cent teria assinado um contrato com a Netflix para produzir uma série documental sobre o caso, uma vez que este terá tido acesso a provas e informações únicas ao longo dos anos. Não se sabe quando é que estreia.

O julgamento de Sean 'Diddy' Combs

No dia 2 de julho, Diddy festejou a decisão do júri do tribunal de Nova Iorque após ter sido ilibado dos crimes mais graves de que estava acusado, nomeadamente tráfico sexual e organização criminosa. Contudo, foi considerado culpado dos crimes relacionados com transporte de pessoas para a prostituição - pelos quais poderá ser condenado a 10 anos de prisão (pena máxima). Este aguarda a decisão do tribunal na cadeia, uma vez que o pedido de fiança foi-lhe negado, uma vez mais, pelo juiz.