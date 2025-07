Sean 'Diddy' Combs foi absolvido pelos crimes mais graves dos quais estava acusado, nomeadamente, tráfico sexual e organização criminosa, segundo um veredicto parcial do júri do julgamento, avança a Associated Press.

O artista, vale a pena notar, foi considerado culpado, esta quarta-feira, dia 2 de julho, por dois crimes de transporte para prostituição.

Pormenores das (primeiras) deliberações

Ao fim de três dias de deliberações, o júri anunciou o veredicto que condena Sean Combs, de 55 anos, por crimes relacionados com transporte de pessoas para prostituição, incluindo as ex-namoradas Cassie Ventura e 'Jane' e cuja pena de prisão pode chegar aos dez anos.

No entanto, o júri absolveu-o das acusações de tráfico sexual e de conspiração para extorsão e crime organizado - cuja moldura penal vai de 15 anos a prisão perpétua - relacionadas com alegados abuso de poder e força física, para manipular as namoradas para maratonas sexuais com os homens, e envolvendo o uso de drogas.

Sobre estes crimes, a defesa de Sean Combs argumentava que as mulheres participavam de livre vontade e que nenhuma da alegada violência justificava a gravidade das acusações.

Combs, que não testemunhou em tribunal, tinha-se declarado inocente das acusações de gerir o seu império empresarial como uma empresa de extorsão, alegadamente utilizando empregados para permitir e ocultar o abuso sexual e físico de mulheres ao longo de duas décadas.

Depois do anúncio do veredicto, Sean Combs juntou as mãos num gesto de prece, enquanto olhava para o júri, e abraçou o advogado de defesa, relatou a mesma agência.

Diddy, recorde-se, foi detido em setembro do ano passado no âmbito de uma investigação policial que teve como origem o processo iniciado por Cassie Ventura, sua ex-namorada. Ao longo dos últimos meses, o rapper esteve detido numa prisão em Nova Iorque.