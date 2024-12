Os doces de Natal da Leitaria

Para quem aprecia os clássicos, há opções que nunca desiludem. As icónicas rabanadas (2€ a unidade), os sonhos (1,50€ a unidade) ou o incontornável bolo-rei (19€) são algumas das opções da Leitaria que pode levar para casa. Há outras propostas como o bolo-rei de chocolate (21€), o bolo-rainha (20€), ou o brownie de caramelo salgado (25€), o bolo de chocolate com nozes (20€), a tarte de amêndoa XL (20€) e o tradicional pão-de-ló (13,50€).

Mesa portuguesa que se preze não passa sem pão e aqui há muito por onde escolher. Desde o pão de centeio, disponível simples (3,40€), com passas (4,50€) ou com nozes (4,50€), até à broa de milho (3,40€) ou pão com chouriço (6,50€).

As encomendas de Natal podem ser feitas até dia 23 de dezembro, e para a Passagem de Ano até dia 30 de dezembro, através do mail artilharia1@leitaria-lisboa.com,do telefone 21 594 4943 ou 918778583.

As propostas exclusivas de Juliana Penteado

Situada no nº 5 da Calçada da Estrela, a Juliana Penteado Pastry reabre as suas portas com um espaço renovado, pensado para oferecer uma experiência única aos seus clientes, com um ambiente mais acolhedor e convidativo.

Com a chegada do Natal, a chef pasteleira Juliana Penteado apresenta uma seleção exclusiva de sobremesas natalícias disponíveis entre 16 e 24 de dezembro. As opções incluem tronco de Natal tiramisù (78€), lenha de caramelo, maracujá e verbena (78€) e tarte de maçã (55€).

Cada sobremesa serve entre 10 a 12 pessoas e pode ser encomendada com, pelo menos, 48 horas de antecedência. Para quem procura opções mais pequenas, a pastelaria também dispõe doces individuais (6,90€), destacando-se criações como a Barriga de Pai Natal (framboesa e bergamota), a árvore de chocolate (fava tonka e avelã), a árvore de matcha (pistácio e limão), a choux de abóbora com especiarias e a tarte de pera com frangipane, laranja e noz pecan.

Além das especialidades natalícias, os clientes podem contar com um menu que se renova semanalmente, disponível de terça-feira a sábado, das 10h às 19h.

O Bolo-rei, o Panettone e as colaborações especiais da Gleba

Se é fã da pastelaria de Juliana Penteado, há mais pontos onde se deliciar com a sua criatividade. O icónico Bolo-Rei da Gleba (28,95€) volta a marcar presença na oferta da padaria, acompanhado pelos não menos famosos Panettones, este ano com uma novidade: a colaboração com a chef pasteleira, graças à abertura da Gleba 2.0 na Avenida António Augusto Aguiar.

Os panettones, disponíveis nas versões clássica (20,95€) e de chocolate (22,95€) são acompanhados este ano de uma edição especial de pistácio e bergamota, criada em parceria com Juliana Penteado, que está à venda de 14 a 22 de dezembro na loja da Avenida António Augusto Aguiar. Os destaques incluem ainda o tronco tiramisù (78€), enriquecido com óleo essencial de amêndoa amarga, e a lenha de caramelo com maracujá e verbena (78€). Estas sobremesas podem ser encomendadas online ou na loja com 48 horas de antecedência.

Além destas criações, de 16 a 24 de dezembro, estarão disponíveis em loja packs temáticos como butter e gingerbread cookies.

A Gleba juntou-se ainda à histórica Manteigaria Silva para disponibilizar três cabazes (a partir de 51,60€) de produtos autênticos como queijos, enchidos, conservas, vinhos e as Tostas Simples ou de Alecrim. Estas opções estão disponíveis para compra online e recolha em loja todos os fins de semana até ao final do ano.

A oferta da pastelaria-boutique do Bairro Alto Hotel

Na Pastelaria do Bairro Alto Hotel, como já é tradição, pode encomendar uma vasta oferta de delícias e doçaria tradicional desta época.

Até 6 de Janeiro, pode adquirir várias especialidades de Natal como sonhos de abóbora (2€ a unidade), azevias de castanha (2€ a unidade), Pão de ló (mini ou familiar), e Bolo Rainha (familiar, 31€, fatia 3€).

As encomendas devem ser feitas com 48 h de antecedência, através do mail pastelaria@bairroaltohotel.com.

Além de poder levar estes sabores para a mesa da Consoada, pode também desfrutar dos mesmos na própria pastelaria, todos os dias, das 10h às 19h.

Os 3 bolos de Natal da marca The Chocolate by Penha Longa

A magia do Natal no Penha Longa Resort ganha um toque mais doce com as criações de Francisco Siopa, Chef Executivo de Pastelaria, conhecido pela sua criatividade. Nesta quadra festiva, Francisco Siopa e a sua equipa elevam a tradição ao apresentar três opções que prometem destacar-se na mesa natalícia.

Entre as estrelas deste ano, destacam-se a nova receita do já icónico Bolo-Rei – uma reinvenção de um clássico lançado em 2020 –, um Panettone artesanal e dois Troncos de Natal, cada um com a assinatura da The Chocolate By Penha Longa.

Celebrando o espírito natalício, a receita de 2024 surpreende com uma combinação de sabores e ingredientes que elevam o tradicional Bolo-Rei (39€) a um outro nível de sofisticação. A massa, resultado de um processo artesanal de 72 horas, passa por três fermentações e utiliza métodos que resultam num bolo leve, que reflete o melhor da alta pastelaria.

Inspirados na tradicional Bûche de Noël francesa, Francisco Siopa e equipa criaram dois Troncos de Natal (45€) – o squirrel e o gift – e um exclusivo panettone artesanal (25€), homenageando as tradições natalícias com um toque de criatividade e excelência.

O tronco squirrel destaca-se pela bolacha speculos, crème brûlée de baunilha, geleia de tangerina e mousse de chocolate de leite Arriba, da Callebaut, com notas de caramelo e um leve toque frutado. Já o tronco gift combina bolo chiffon de chocolate com mousse de chocolate Gold, praliné de amêndoa e geleia de frutas exóticas, numa fusão de sabores indulgentes.

Para os amantes da tradição italiana, o panettone artesanal do Penha Longa é uma opção a ter em conta. Com massa leve e areada, recheada com chocolate belga premium, oferece cremosidade e sabor intenso, tornando-se o presente perfeito ou a peça central da mesa de Natal.

Estas obras-primas da pastelaria estão disponíveis para encomenda até 15 de janeiro – com exceção do Panettone que está disponível durante todo o ano. Comprando o Bolo-Rei e o Panettone em conjunto o valor final é 59€. Devem ser feitas através do mail restaurants@penhalonga.com ou do 21 924 90 11, no mínimo com 24h de antecedência, com recolha no Penha Longa Resort.

O pack Natal, exclusivo online, da Padaria Portuguesa

A pensar na organização do Natal, A Padaria Portuguesa relançou no início do mês o seu site de encomendas, agora com a conveniência de recolher os pedidos em 72 horas em qualquer loja.

Os clássicos da quadra, como bolo-rei (15,95€), bolo-rainha (17,95€) e bolo escangalhado (17,95€), podem ser encomendados até 6 de janeiro. Além disso, delícias como a torta de laranja (15,95€), cheesecake de framboesa (23€), pão-de-ló húmido (15,95€) e o chocolatíssimo (19,95€) estão disponíveis à sexta-feira e fins de semana, ou a Lampreia de ovos (24,95 €), com entrega exclusiva a 23 e 24 de dezembro (encomendas até dia 20).

A novidade deste ano é o Pack Natal, exclusivo online, que inclui bolo-rei, rainha ou escangalhado, bolo estrela de limão ou árvore de chocolate, e seis fritos doces ou salgados, por 29,99€.

Também estão disponíveis os produtos intemporais da marca, como pão artesanal, pão de Deus (1,45€), Red Velvet (23€) e Bolo Brigadeiro (23€). As encomendas para o dia 24 de dezembro devem ser feitas até 20 de dezembro às 18h, e para o dia 31, até 27 de dezembro às 18h.

Além dos doces, a marca lançou a sua segunda edição limitada da Lata de Natal colecionável que, para além de música, este ano também projeta de luz. Dentro da lata encontra bolachas caseiras de cacau e de gengibre, receita do Chef Paulo Cardoso. Este produto custa 15,99€, com 1€ do valor da venda de cada a lata a reverter para o combate ao desperdício alimentar.

Os doces da Pastelaria Suíça

Desde 2 de dezembro, que já é possível encomendar o clássico Bolo-Rei (14,95€), o Bolo-Rainha (16,95€) ou o Tronco de Chocolate (25€/kg). O Bolo-Rei também pode ser provado à fatia na loja (2,50€).

A famosa lata de miniaturas da Pastelaria Suíça chega agora recheada com Broas Castelares, para completar a mesa de Natal ou oferecer como presente de última hora.

Para adicionar um toque de tradição, todas as encomendas de Bolo-Rei trazem uma surpresa especial: uma mensagem do Sr. Vasco, Engraxador da Suíça, que tornará o momento ainda mais mágico.

As encomendas podem ser feitas diretamente na loja, situada na Praça da Figueira, nº 5C, em Lisboa ou dos contactos 217 933 766 e suica@pastelariasuica.pt. De recordar que a Pastelaria Suíça é uma marca histórica portuguesa, recuperada em 2024 pela Primefood.

O tronco de Natal de caramelo e chocolate do Tivoli Avenida da Liberdade

Se quer levar sofisticação para casa, o tronco de Natal de caramelo e chocolate (65€), uma criação da Chef Mónica Azevedo, que combina biscuit de cacau, crocante de avelã, caramelo salgado e mousse de baunilha é a opção. Se quiser experimentar a versão miniatura no Tivoli Avenida Liberdade, pode fazê-lo a 13€.

Além desta, há mais a experimentar no Lobby Bar, como o cocktail Berry Snow (16€) ou o Cocoa Wonderland, uma esfera de chocolate que derrete revelando marshmallows e chocolate em pó (7€). A eles, juntam-se o incontornável Chocolate Quente by Bettina Corallo servido com natas e grissinis de caramelo salgado (7€) e um reconfortante Vinho Quente (6€).

Este ano o Glee Boutique Café, do Tivoli Marina de Vilamoura, também está de regresso a Lisboa, em formato pop-up, com alguns apontamentos como uma seleção de bombons e trufas (2€ a unidade), também disponíveis para levar para casa.

A coleção de Natal da Brigadeirando

Os doces exclusivos da Brigadeirando, foram pensados para aqueles que gostam dos doces da época, numa versão fora da caixa.

Entre as opções destacam-se os troncos de Natal, disponíveis em duas versões: o clássico salame de brigadeiro tradicional (38€) e a novidade de caramelo salgado (38€), decorados com groselha e pinheiros, ideais para partilhar (15 fatias).

Os minibolos (49€) trazem charme e sofisticação à mesa. São três as opções: circo de Natal, com massa de chocolate, recheio de brigadeiro tradicional, natas tingidas de azul e decoração temática, árvore natalícia, com massa de avelã, recheio de brigadeiro de leite Nido e Nutella, coberto com natas verdes e decorado com groselha e uma estrela e encanto de Natal, com massa red velvet, recheio de cream cheese, coberto com natas cor-de-rosa, framboesas.

Para quem procura um toque mais leve, as pavlovas são a escolha. A guirlanda natalícia (58€), recheada com brigadeiro de lima e natas verdes, decorada com framboesas e detalhes festivos, servindo até 12 fatias e as micro pavlovas de Natal (35€), um kit com 10 unidades recheadas com brigadeiro tradicional e natas verdes, decoradas com framboesas e folhas, perfeitas para partilhas ou presentes, são as opções disponíveis.

As encomendas devem ser feitas online até dia 20 de dezembro e podem ser levantadas em loja, no LX Factory, ou ao domicílio nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Odivelas, Loures, Sintra, Mafra, Almada e Seixal entre segunda-feira e sábado.

O bolo-rei da Confeitaria Nacional

Para o fim deixamos o clássico dos clássicos das confeitarias lisboetas, ou não estivéssemos a falar de uma casa com 195 anos. O bolo-rei da Confeitaria Nacional é um daqueles que vale muitas filas à porta, mas a fama parece dar proveito, ou não fosse este o bolo original.

Sabia que a confeitaria foi pioneira, em 1875, na confeção de bolo-rei em Portugal, uma ideia trazida de França por Balthazar Castanheiro Jr.? E que desde então mantêm a receita secreta e inalterada? As encomendas de bolo-rei ou de lampreia de ovos podem ser feitas através do mail encomendas@confeitarianacional.com.