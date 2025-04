1. Esplanada – Lisboa

No domingo de Páscoa, a Esplanada Príncipe Real, no coração de Lisboa, promete momentos de pura diversão e sabor. O espaço vai acolher duas caças aos ovos de chocolate no jardim, às 10h00 e às 16h00, pensadas especialmente para os mais pequenos, com participação gratuita. Durante o dia, serão ainda distribuídos desenhos e materiais para pintar, garantindo o entretenimento dos mais novos. Mas também os adultos terão motivos para se deliciar. Ao pequeno-almoço, destacam-se os Ovos Benedict, as Panquecas de Caramelo e o Croissant com Nutella. À tarde, há opções para petiscar como Croquete de Alheira, Burrata com tomate-cereja e pesto, ou Gambas Al Ajillo. Para o almoço, o Bacalhau à Brás, a Salada de Queijo de Cabra ou o Hambúrguer Príncipe Real são algumas das sugestões.

Aberto das 9h00 às 22h00, este lugar pet friendly, localizado junto a um parque infantil, é ideal para uma celebração pascal tranquila no centro de Lisboa.

2. Exuberante – Porto

No centro do Porto, o restaurante Exuberante propõe um brunch pascal relaxado, assinado pela chef Rafaela Ferreira. O menu inclui clássicos da tradição como cabrito assado com arroz de forno, polvo com batata-doce e fragateira de peixe e marisco. Para os vegetarianos, há húmus de abóbora, lasanha de vegetais e espargos grelhados com acelgas.

O buffet inclui entradas, pratos quentes, sobremesas e doces típicos como panquecas, cupcakes, ovos e amêndoas de chocolate. A acompanhar, há espumante, vinhos do Vale das Areias, refrigerantes e infusões biológicas.

3. Paper Moon – Algarve

No W Algarve, o restaurante italiano Paper Moon dá o pontapé de saída para a celebração da Páscoa logo de manhã com uma Caça aos Ovos dedicada às crianças. A partir das 13h, o brunch à la carte oferece pratos como Uovo Croccante, Tiramisu Clássico e Tarta Meringata, entre muitos outros.

Durante a semana, o hotel promove várias masterclasses, desde mixologia e pizza, até cuidados de rosto e DJing, proporcionando atividades para toda a família. No Vino, a música ao vivo e o Sip & Savor (30€) com vinhos portugueses e italianos criam o ambiente ideal para umas férias tranquilas a sul.

4. Herdade da Rocha – Crato

Com vista para a serra de São Mamede, a Herdade da Rocha, no Crato, propõe um almoço de Páscoa tradicional no dia 20. O menu, criado pelo chef Rodrigo Mendes, inclui folar, tábua de queijos e enchidos, bacalhau à lagareiro, ensopado de borrego e sobremesas como arroz-doce e bolo finto.

A experiência gastronómica é acompanhada por vinhos do produtor da casa e está disponível por 55€ por pessoa, mediante reserva.

5. Vintage House – Douro

O restaurante Rabelo, no The Vintage House (Douro), celebra a Páscoa com pratos regionais como bochecha de porco bísaro, polvo à lagareiro, cabrito assado e bacalhau confitado com crumble de broa. A sobremesa de destaque é o pão de ló cremoso com gelado de baunilha e biscoitos de canela.

O menu está disponível de 18 a 20 de abril e pode ser combinado com a estadia no hotel através do programa especial “Spring Escape”.

6. SoMos Restaurant & Lounge – Porto

No Crowne Plaza Porto, o almoço buffet de Páscoa tem lugar no dia 20 de abril e reúne pratos frios como saladas elaboradas, quiche Lorraine e rosbife, bem como entradas quentes como mexilhões e rissóis. Nos pratos principais, há bacalhau à Zé do Pipo, tamboril com molho de berbigão, costela mendinha e muito mais.

As sobremesas incluem pão-de-ló de Ovar, pudim de abade de Priscos, cheesecake de citrinos, e uma seleção de queijos e compotas. O buffet tem o valor de 55€, sendo que as crianças até aos 2 anos são convidadas do hotel.

7. Palacete Severo – Porto

No elegante Palacete Severo, o chef Tiago Bonito convida a celebrar a Páscoa no Bistrô Severo com um menu sofisticado que inclui gamba da costa com amêndoas verdes, peixe da costa com batata confit, cabrito de leite com arroz de forno e uma sobremesa especial: ovo de Páscoa recheado com ovos moles e chocolate negro.

A experiência estende-se pelos diversos espaços do palacete, como o spa, a piscina exterior, o restaurante Éon e a galeria de arte.

8. Reid’s Palace – Funchal

No Funchal, o icónico Reid’s Palace convida hóspedes e visitantes a desfrutarem de um buffet de Domingo de Páscoa no Pool Terrace, com vista panorâmica sobre o oceano Atlântico e música ao vivo. O preço por pessoa é de 60€, excluindo bebidas, sendo gratuito para crianças até aos 6 anos e com 50% de desconto para as dos 7 aos 12. Paralelamente, o tradicional Chá da Tarde no elegante Tea Terrace, por 50€, terá uma edição especial pascal, com sanduíches, scones quentes e pastelaria temática, acompanhados por uma seleção de 24 chás e a possibilidade de brindar com champanhe. Entre 16 e 23 de abril, os hóspedes terão ainda acesso a várias atividades, como caça aos ovos e workshops de amêndoas.

9. Áurea – Lisboa

Em Lisboa, na Baixa, o restaurante Áurea, integrado no hotel Art Legacy, propõe um almoço especial no dia 20 de abril, com um menu cuidado e sofisticado. O repasto começa com folar de Páscoa, manteiga com flor de sal e azeite Herdade do Monte Branco, seguido por amuse-bouche e entradas criativas, como o ovo a baixa temperatura com espuma de Topi e presunto Pata Negra. Como prato principal, o tradicional cabrito assado com arroz de enchidos e batata, e para terminar, pão de ló de Ovar com gelado de nata e fios de ovos. A experiência custa 60€ por pessoa (bebidas não incluídas) e decorrerá em dois turnos: às 12h00 e às 14h30.

10. Viseversa – Lisboa

Também em Lisboa, mas na zona de Alcântara, o Viseversa — restaurante do hotel Hyatt — propõe um brunch pascal reforçado, entre as 12h30 e as 15h30, sob o nome "Bubbly Brunch with Veuve Clicquot". Para além da oferta habitual, haverá uma mesa dedicada exclusivamente a ovos e outra a grelhados na brasa. O preço é de 69€ por adulto e 34,50€ por criança, incluindo animação musical, insufláveis e uma caça aos ovos. Para quem não optar pelo brunch, é possível participar apenas na caça aos ovos por 15€. Entre as 14h e as 18h, na esplanada, o quiosque Yellow Tram acolhe ainda uma ativação especial da Gin Lovers.

11. Pica-Pau – Lisboa

Para quem prefere um almoço de Páscoa mais caseiro sem as horas passadas na cozinha, o restaurante Pica-Pau, em Lisboa, propõe duas opções tradicionais para encomenda: cabrito assado com arroz de forno (40€ para duas pessoas) e folar doce (20€), ambos preparados pelo chef Luís Gaspar. As encomendas podem ser feitas até às 13h do dia 16 de abril, com recolha no restaurante no dia 20, entre as 9h30 e as 12h30. Para quem optar por almoçar no local, tanto o cabrito como a restante carta estarão disponíveis.

12. Terrace – Lisboa

No Parque das Nações, o restaurante Terrace, do Martinhal Lisbon Oriente, celebra o Domingo de Páscoa com o seu habitual brunch, reforçado com iguarias artesanais e pratos internacionais. A partir das 12h30, o espaço acolhe famílias com uma oferta que vai desde pastelaria e street food asiática até marisco e sobremesas pascais. Enquanto os adultos desfrutam do ambiente descontraído, as crianças podem participar em atividades no Kids Club e na caça aos ovos no jardim. O valor por adulto é de 65€, com bebidas não alcoólicas incluídas, e existe um suplemento de 14€ para vinhos e cervejas. Crianças entre os 3 e os 12 anos pagam metade, e as com menos de 3 anos não pagam.

14. Penha Longa Mercatto – Sintra

Em Sintra, o Penha Longa Mercatto apresenta um buffet de Páscoa repleto de estações temáticas que percorrem sabores dos cinco continentes. Desde ceviche, ostras e sushi, até pratos como rolo de borrego com frutos secos e bacalhau com broa em cama de espinafres, a diversidade é garantida. As sobremesas, como o ninho de Páscoa e a torta de pistachio e framboesa, prometem encerrar a refeição com chave de ouro. O resort sugere ainda uma visita à nova loja “The Chocolate by Penha Longa” e oferece um pacote de Páscoa (a partir de 381€ para duas pessoas) que inclui o almoço e outras regalias.

15. ONDA – Ericeira

Na Ericeira, o restaurante ONDA, do Aethos Ericeira, organiza um almoço buffet com pratos que exaltam o melhor dos sabores da Páscoa. O espaço oferece, entre outras iguarias, feijoada de polvo, arroz de pato, e sobremesas como ovos recheados de mousse de chocolate e pudim de ovos. O buffet está disponível entre as 13h e as 16h, com o preço a rondar os 35€ por pessoa.

16. Fortaleza do Guincho – Cascais

Em Cascais, a Fortaleza do Guincho propõe um Menu de Páscoa exclusivo assinado pelo chef Gil Fernandes. A refeição começa com snacks surpresa, pão de massa mãe e manteigas caseiras, e passa por pratos como lagostim com cogumelos e citrinos, pregado com ervilhas e wagyu português com beterraba. Na sobremesa, chocolate branco, achar e kiwi, seguidos de mignardises. O menu custa 185€ por pessoa (sem bebidas), e as reservas são obrigatórias.

17. Praia do Canal Nature Retreat – Aljezur

Em Aljezur, no coração do Parque Natural da Costa Vicentina, o Praia do Canal Nature Retreat sugere um fim de semana pascal com duas noites de estadia, jantar de Sexta-feira Santa e brunch no Domingo. No restaurante Azeitona, a refeição inclui pratos como moreia frita com manteiga de anchova, gamba violeta com ajo blanco, bacalhau com ervilhas e raia com arroz de bivalves. As sobremesas incluem pêra em vinho do Porto e o tradicional folar algarvio. O brunch, servido no restaurante Zimbro com vista para o mar, conta com pratos como paleta de cabrito, polvo assado e arroz de forno com enchidos. O programa para duas pessoas começa nos 1248€.

18. Emme – Ericeira

Na Ericeira, o restaurante Emme, do hotel Immerso, celebra o Domingo de Páscoa com um almoço buffet preparado pelo chef Alexandre Silva, incluindo sopa de peixe, bacalhau grelhado com azeite de alho e ervas, e cabrito assado no forno com alecrim, além de uma vasta oferta de frios e doces tradicionais como folar e pão de ló. O hotel oferece pacotes de fim de semana (a partir de 523€) que incluem estadia, pequeno-almoço, almoço de Páscoa, acesso ao spa, ginásio e estacionamento.

19. Sublime – Comporta

Na Comporta, os restaurantes Sublime oferecem várias opções para celebrar a Páscoa. No Sem Porta, dentro do resort, destaca-se o almoço especial com cabrito assado, arroz de forno e enchidos (70€ por pessoa, com reserva obrigatória), num ambiente familiar e tranquilo. No Sublime Comporta Beach Club, a sugestão é o lombo de bacalhau na brasa com gratin de batata-doce e abóbora, seguido de ninho doce de ovos, com uma original caça aos ovos na praia a partir das 15h. O Sado Restaurante propõe medalhão de borrego assado no forno com batatinha assada e torta de Azeitão, após uma sessão de pintura de ovos às 12h30. Já no Jacaré Comporta, serve-se o Capretto al tagamino com crostini e arroz de forno, acompanhado de tarte de limão merengada.

20. Vermelho – Melides

Em Melides, o recém-inaugurado hotel Vermelho, da Relais & Châteaux, apresenta uma Semana Santa dedicada ao prazer e ao descanso. No restaurante Xtian, será servido um menu especial de três momentos (95€, com pairing vínico), e no Domingo de Páscoa, um brunch por 65€. O bar do hotel acolhe provas de vinho nos dias que antecedem a celebração e, a 15 de abril, haverá um workshop de arranjos florais com a Vida Dura. O SPA propõe o Ritual Divino de Chocolate (260€/90 min), com esfoliação corporal e massagem com óleo de chocolate.

