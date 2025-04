1. Entre o mar e a natureza, Páscoa em família no Domes Lake Algarve

Entre os dias 16 e 20 de abril, o Domes Lake Algarve – Autograph Collection, em Vilamoura, organiza um programa especial de Páscoa pensado para famílias. Localizado junto à Marina de Vilamoura e com acesso direto à Praia da Falésia, o resort combina a tranquilidade da natureza envolvente com atividades para crianças e adultos.

A programação arranca na terça-feira com um espetáculo de magia dedicado aos mais novos. Na quarta-feira, o destaque vai para um workshop de cortiça, aberto a toda a família, que permite explorar este material típico português. Já na sexta-feira, os adultos são convidados a participar numa prova de cocktails no Raw Bar, enquanto as crianças se divertem com uma atividade de mini golf. Nesse mesmo dia, o restaurante Gustatio serve o jantar de Sexta-Feira Santa em formato buffet, com sabores tradicionais portugueses e propostas internacionais, acessível também a não hóspedes. Em alternativa, o restaurante Topos apresenta uma carta especial de Páscoa, assinada pelo chef Vítor Moreira, acompanhada por música ao vivo no bar do hotel.

No sábado, há um workshop de confeção de Folar da Páscoa, pensado para pais e filhos, seguido de uma sessão de observação da lua orientada por um especialista em astronomia. No domingo de Páscoa, as celebrações incluem a tradicional caça aos ovos nos jardins do resort e um brunch em família com música ao vivo e vista para o lago natural.

2. Tradição, vinho e autenticidade alentejana na Quinta do Paral

Entre os dias 18 e 21 de abril, a Quinta do Paral, no Alentejo, promove um programa exclusivo de Páscoa pensado para famílias e apreciadores da cultura local, que junta gastronomia tradicional, vinho e música. Este será o primeiro ano de uma celebração que a quinta pretende manter anualmente, reforçando a ligação entre a identidade da região e o espírito da época.

O ponto alto da programação acontece no domingo, 20 de abril, com o almoço de Páscoa marcado pelas iguarias típicas da região e um ambiente de celebração em torno da mesa. Já na segunda-feira, 21 de abril, cumpre-se a tradição alentejana com um almoço no campo, em formato piquenique, aberto ao público em geral. Este momento inclui uma prova vertical de vinhos da Quinta do Paral — com quatro brancos e quatro tintos, entre 2017 e 2020 — e terá o custo de 70€ por pessoa.

A segunda-feira contará ainda com a presença do cantor Luís Trigacheiro, que partilhará histórias da sua infância na Páscoa alentejana, numa colaboração que marca o início de uma ligação entre o artista e a quinta, com o objetivo de valorizar a cultura, a música e a autenticidade da região. O evento contará também com a participação do chef Vítor Sobral, que assina a componente gastronómica, trazendo à mesa os sabores da cozinha portuguesa em modo partilha e convívio.

O programa completo de Páscoa na Quinta do Paral inclui welcome drink, alojamento em regime de ocupação dupla, pequeno-almoço, um gesto de boas-vindas no quarto e jantar com harmonização vínica num dos dias (18, 19 ou 21 de abril).

3. Gastronomia, vinho e bem-estar com vista para o Douro

O The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia, preparou um programa com foco na gastronomia, nos vinhos e em experiências de bem-estar e descoberta. No domingo de Páscoa, 21 de abril, o destaque vai para o tradicional almoço buffet, desenhado pelo chef Ricardo Costa, com duas sessões — às 13h00 e às 14h00 — e um menu recheado de pratos típicos e propostas contemporâneas.

Entre as entradas, há marisco, sapateira, lavagante, ceviches, saladas, terrina de foie gras, burrata, enchidos regionais e o tradicional Folar de Valpaços. Nos pratos principais, não faltam opções como a canja de galo capão, polvo à galega, bacalhau com cebolada picante e bivalves, peixe galo com camarão tigre, leitão assado, entrecôte com jalapeños, cordeiro de leite e várias alternativas vegetarianas. A secção de sobremesas inclui especialidades como pudim Abade de Priscos, pão-de-ló de Ovar, toucinho do céu, leite-creme queimado, doces conventuais, ovos de chocolate e gelados artesanais. Destaque ainda para o showcooking de tripas doces, típicas de Aveiro, recheadas no momento.

No sábado, 19 de abril, o hotel promove uma Masterclass de Azeite com a marca portuguesa Acushla, acompanhada por uma prova de queijos, enchidos e pães. A atividade decorre nos jardins, junto a uma oliveira milenar, às 15h00, e tem o valor de 45€ por pessoa, com reservas disponíveis no site do hotel.

Para quem quiser aproveitar o fim de semana prolongado, o The Yeatman disponibiliza programas de estadia como o Spring Escape ou o Family Aboard Experience, que incluem acesso às piscinas, spa e descontos em tratamentos e massagens. A loja do hotel também estará aberta, com uma seleção de vinhos, produtos portugueses exclusivos e artigos de design nacional.

O almoço de Páscoa tem o valor de 140€ por pessoa. Crianças até aos 3 anos são convidadas do hotel e dos 4 aos 11 anos beneficiam de 50% de desconto. As reservas devem ser feitas antecipadamente no site.

4. Em Lisboa, brunch, animação infantil e música ao vivo para uma Páscoa em ambiente descontraído

O Lisbon Marriott Hotel preparou uma proposta para celebrar a Páscoa com gastronomia, animação e momentos pensados para todas as idades. O destaque vai para o brunch buffet de Páscoa, que acontece no dia 20 de abril, das 12h30 às 15h30, no restaurante CITRUS, com vista para o jardim e piscina do hotel.

Assinado pelo chef Dominic Smart, o menu inclui uma seleção de pães artesanais, saladas, quiche de espargos, caldo de galinha com limão, bacalhau à portuguesa, leitão com laranja e mel, caril de tofu, casserole de ovos, e uma estação ao vivo de perna de cordeiro assada. Nas sobremesas, há desde muffins de limão e bolo de cenoura com chocolate até pão de ló, empanadilhas de Páscoa, lampreia de ovos, fruta fresca, fonte de chocolate e doces artesanais franceses e dinamarqueses. O brunch começa com um welcome drink Bellini de pêssego e inclui também sumos, águas, café e chá.

As crianças têm um brunch infantil próprio, com mini pizzas, panquecas, quesadillas, enroladinhos de salsicha e quiche de espinafres, além de uma máquina de algodão doce. Para animar o dia, haverá atividades infantis, como pinturas faciais, modelagem de balões e uma caça ao ovo com oferta de livros.

A experiência é acompanhada por música ao vivo inspirada no musical Wicked e os adultos terão acesso a sorteios e ofertas especiais de marcas como O Boticário, Clarins, El Corte Inglés, Trema Arte Contemporânea Gallery e SPAL.

O brunch tem o valor de 55€ por pessoa, sendo gratuito para crianças até aos 4 anos e com 50% de desconto para crianças dos 5 aos 12 anos.

Entre os dias 16 e 22 de abril, está também disponível um pacote de alojamento que inclui estadia em quarto com varanda e vista (jardim ou cidade), pequeno-almoço diário, amenity de Páscoa no quarto, late check-out, e o brunch incluído no dia 20. O preço do pacote começa nos 224€/noite.

5. Com vista para o campo e tempo para parar, o Sleep & Nature propõe uma Páscoa tranquila

Entre as paisagens suaves do Alentejo e o céu aberto de Lavre, o Sleep & Nature Hotel & Spa propõe uma escapadinha de Páscoa centrada no essencial: tempo de qualidade, experiência à mesa e natureza à volta. O programa para o dia 20 de abril inclui atividades para toda a família e um almoço com inspiração na tradição da época.

Ao longo do dia, os mais novos podem participar num workshop de pintura criativa e na clássica caça aos ovos da Páscoa, enquanto os adultos desfrutam da tranquilidade do espaço e da gastronomia local. O almoço de Páscoa inclui pratos como açorda ou sopa de cação, bacalhau apimentado com puré de batata-doce e crumble de enchidos, almofada de borrego com mel, puré de maçã e cogumelos silvestres, e para sobremesa, rabanadas de folar com gelado de avelã e crumble de torrão de amêndoa. Há também opções vegetarianas e menu infantil.

O preço do almoço é de 35€ por pessoa, e o alojamento de duas noites para duas pessoas começa nos 504€ (almoço não incluído). Quem reservar ambos os serviços recebe uma oferta de 5% do valor total, para utilizar em serviços do hotel.

6. Três dias de Páscoa com tradição transmontana no coração de Valpaços

O Olive Nature Hotel & Spa, na Quinta Valle de Passos, em Valpaços, preparou um programa para os dias 18 a 20 de abril, inspirado no universo de “Alice no País das Maravilhas”.

Na sexta-feira, os hóspedes são recebidos com um workshop de pintura de ovos e máscaras temáticas, pensado especialmente para as crianças. No sábado, há a opção de participar numa prova de enchidos e vinhos da Quinta Valle de Passos (25€/pessoa), seguida de uma sessão de cinema com pipocas.

O domingo de Páscoa começa com uma caça aos ovos nos jardins do hotel e culmina com um almoço de sabores transmontanos, criado pelo chef Adão Costa. O menu (35€/pessoa, bebidas incluídas) inclui tábua de enchidos, canja de galinha, bacalhau gratinado ou cabritinho assado, e como sobremesa, pão de ló húmido com queijo da serra.

Paralelamente, os hóspedes podem marcar o tratamento “Serenidade de Chocolate” no Olive Spa — uma massagem de 75 minutos com óleo de grainha de uva e essência de chocolate, finalizada com infusão e chocolates (100€/pessoa).

Todas as atividades requerem marcação prévia, mediante disponibilidade, através do email reservas@quintavalledepassos.com ou do contacto telefónico +351 913 295 083.

7. Tradição, conforto e cozinha de autor numa Páscoa com sabor a Dão

O Valverde Santar Hotel & Spa, localizado no coração da região do Dão e presente no Guia Michelin 2025, preparou um programa que alia tradição, gastronomia e experiências em família. O pacote inclui duas noites de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço (a partir de 388€), estacionamento gratuito e várias atividades.

No dia 19 de abril, os hóspedes poderão participar, a partir das 11h, numa atividade no forno comunitário, onde serão convidados, juntamente com o chef Luís Almeida, a preparar folares e pães típicos da região. Durante a tarde, haverá caça aos ovos da Páscoa nos jardins do hotel, para os mais pequenos.

O menu especial de Páscoa, disponível nos dias 19 e 20 de abril no Restaurante Memórias (também distinguido pelo Guia Michelin 2025), inclui cordeiro de leite assado em forno de lenha, uma entrada de massa térrea com carne d’alguidar, e, para sobremesa, Pão de Ló com Queijo da Serra da Estrela DOP, entre outros pratos regionais preparados para a ocasião.

Reservas e informações adicionais podem ser feitas através do +351 232 394 800 ou no site oficial do hotel.

8. Do brunch em família às criações de autor, as comemorações também passam pela Madeira

O Savoy Palace, no Funchal, preparou um programa especial para celebrar a Páscoa com experiências gastronómicas e atividades para toda a família. O destaque vai para o Brunch de Páscoa no restaurante Terreiro, no dia 20 de abril, entre as 12h30 e as 16h00, com um buffet completo que inclui viennoiserie, pastelaria, fruta fresca, saladas, guarnições, e estações de cozinha ao vivo com ovos, massas frescas e risottos preparados no momento. Nos pratos principais, há joelheira de borrego com alecrim, bacalhau com crosta de broa e massada de peixe.

Durante o brunch, os jardins do Terreiro acolhem uma mini-quinta com coelhos e pintainhos, caça aos ovos e animação ao vivo — uma proposta pensada especialmente para famílias com crianças.

Paralelamente, o Kids Club do Savoy Palace apresenta uma programação especial de Páscoa, com pintura e decoração de ovos, oficinas de mini chefs, cinema, construção de cestos, pinturas faciais, workshops temáticos e várias caças aos ovos ao longo dos dias.

A programação de Páscoa começa logo no dia 18 de abril, com dois jantares distintos. No restaurante Galáxia Skyfood, decorre um jantar exclusivo com seis momentos criados a seis mãos pelos chefs André Cruz (Feitoria, Lisboa), Roberto Barros e Celestino Grave. A experiência será acompanhada por vinhos selecionados pelo sommelier André Ferraz e música ao vivo num ambiente sofisticado e intimista, entre as 20h30 e as 22h30.

No mesmo dia, o restaurante Orchidaceae propõe, a partir das 18h30, um jantar buffet com música ao vivo, sessões de showcooking e uma zona dedicada às crianças, para uma refeição mais descontraída.

9. A primeira Páscoa da Quinta São José do Barrilário promete tradição, descanso e experiências no Douro

A Quinta São José do Barrilário, no Douro, celebra a sua primeira Páscoa com um programa pensado para famílias, entre os dias 18 e 20 de abril. Inaugurada no verão de 2024 e integrada no Pacheca Group, a unidade oferece uma proposta completa de alojamento, gastronomia e atividades para todas as idades, com vista para o rio Douro e os socalcos envolventes.

O programa começa na sexta-feira, com um workshop de pintura de ovos para crianças e uma prova de vinhos limitada a 20 participantes, seguida de jantar com menu fechado no Restaurante Panorâmico, com bebidas incluídas. No sábado, os hóspedes são convidados para uma caminhada matinal pelas vinhas, um workshop de confeção de folar em família e uma sessão de cinema com pipocas, antes do jantar assinado pelo chef Luís Filipe Guedes.

No domingo de Páscoa, a manhã começa com uma caça aos ovos pelas vinhas da propriedade, em Armamar, e os visitantes externos podem também reservar o almoço especial de Páscoa no restaurante, com o valor de 80€ por pessoa.

O pacote completo com duas noites de estadia em quarto duplo Via Rio Deluxe está disponível por 889,60€ para duas pessoas, incluindo todas as atividades do programa.

Durante a estadia, os hóspedes podem ainda aproveitar experiências complementares, como a piscina infinita, bar no terraço, o Terroir Vineyard Spa, visitas à Quinta, piqueniques, aulas de cozinha, workshops de cocktails, passeios de bicicleta elétrica, stand up paddle, canoagem, passeios de barco e atividades manuais como olaria e pintura.

10. Na Ericeira, a Páscoa celebra-se com chocolate, conforto e sabores tradicionais com vista para o mar

Para quem procura celebrar a Páscoa longe da rotina e do ritmo da cidade, o Immerso, na Ericeira, preparou duas propostas que juntam bem-estar e tradição: uma massagem de chocolate no spa e um almoço buffet no domingo de Páscoa com assinatura do chef Alexandre Silva.

Entre 14 e 20 de abril, estará disponível no SPA uma Massagem de Chocolate Preto, com óleo de grainha de uva orgânico, pensada para nutrir, hidratar e revitalizar a pele, enquanto proporciona um momento de relaxamento total. O tratamento tem 60 minutos de duração e um valor de 90€, mediante marcação prévia através do e-mail guest@immerso.pt ou pelo número 261 104 420.

No domingo, dia 20 de abril, o restaurante Emme apresenta um almoço buffet especial de Páscoa com pratos como cabrito assado com alecrim, sopa de peixe, bacalhau grelhado com azeite de alho e ervas, além de sugestões frias como saladas, enchidos, queijos, rosbife, salada russa e salgados variados. A secção de sobremesas contará com Folar da Páscoa, Pudim do Abade de Priscos, Pão de Ló e Toucinho do Céu. O almoço tem um valor de 80€ por pessoa, sem bebidas incluídas.

O hotel propõe também um programa de alojamento de uma ou duas noites, entre os dias 18 e 20 de abril, com preços a partir de 523€, incluindo pequeno-almoço, acesso ao SPA e ginásio, e o almoço de Páscoa (sem bebidas). As reservas devem ser feitas através do e-mail reservas@immerso.pt ou pelo número 261 104 420.