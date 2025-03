O programa de dois dias, com uma noite de alojamento incluída, disponível para as noites de 18 e 19 de abril, permite escolher entre um jantar de Sexta-Feira Santa ou um brunch de Domingo de Páscoa no Restaurante MarLuso. Ambas as opções incluem bebidas selecionadas e um menu elaborado para homenagear a tradição pascal com um toque contemporâneo.

Além da experiência gastronómica, os hóspedes podem desfrutar de uma caça aos ovos em família, acesso gratuito ao Circuito de Spa e ao ginásio do hotel, bem como de uma estadia em quartos Deluxe com vista para o mar, que convidam ao descanso e à contemplação da imensidão atlântica.

O jantar de Sexta-Feira Santa, a 18 de abril, oferece sugestões como Carpaccio de polvo com alhada de batata e pimentão fumado, o clássico Bacalhau à Lagareiro e a suculenta Perna de peru recheada com frutos secos, encerrando com um toque doce de Farófia com creme inglês e folha de limoeiro. Tudo isto harmonizado com vinhos selecionados da Quinta de Alcube.

No domingo, dia 20 de abril, o brunch de Páscoa combina pratos típicos da quadra com outras sugestões. O menu inclui iguarias como Bacalhau com broa e grelos, Borrego assado no forno, uma estação de showcooking de massas e uma seleção de sobremesas tradicionais, com destaque para o Pão de ló de Alfeizeirão e o clássico Ninho de Páscoa.

As reservas para o programa de Páscoa do Sesimbra Oceanfront Hotel podem ser feitas através do telefone 212 289 803 ou e-mail bookings@sesimbraoceanfront.com