Desta feita, o Bem Disposto abre as portas no n.º 53 da Avenida João XXI, num espaço amplo e com uma decoração contemporânea, onde se destacam os materiais naturais, que resgata o espírito bairrista de outrora.

Para Petiscar, O Bem Disposto oferece queijos e enchidos, entre outros petiscos, como a mini Empada de galinha, os Croquetes de vitela, as Gambas panko com maionese de coentros e Tártaro de atum ou novilho.

Entre os pratos principais, as propostas de carne continuam a estar entre os preferidos com o regresso do Bife “à Bem Disposto”, o Rosbife e Abanicos de porco preto grelhados com batata nova e azeite de ervas.

Na ementa de pratos de peixe reina o tradicional Bacalhau à Brás e a Açorda de gambas. Com um toque internacional, sublinhe-se o Caril de gambas com arroz thai e o Tataki de atum com molho teriyaki.

Para quem preferir pratos vegetarianos ou vegan, o Caril de grão com batata-doce e arroz thai e a Foccacia com curgete grelhada, pimentos assados, rúcula, tomate cherry assado e pesto caseiro, é uma opção.

A carta de sobremesas destaca o Bolo de chocolate “Bem Disposto”, o Brownie com gelado, a Tarte de limão, o Cheesecake de framboesa e ainda os gelados Santini.

No capítulo de bebidas, O Bem Disposto conta com uma seleção de vinhos e cocktails, para complementar as refeições. O restaurante integra na sua carta os vinhos do Algarve Arvad e UCA Violinista, uma região em ascensão de onde saem néctares leves com sabor a “maresia”.

N’O Bem Disposto é possível organizar jantares de grupo exclusivos para mais de 30 pessoas em qualquer dia da semana, com menus de grupo. Ao serviço de restaurante, junta-se também um serviço de take away, com opções de carne, peixe, vegetarianas e vegan, para além de sopas, salgados sem esquecer as sobremesas. É possível também levar para casa os vinhos Arvad e UCA, os queijos da Ortodoxo, os Lisboetas, os chás da Senas Saudáveis, as conservas da Arcaico, os doces sem culpa da Pipa's Healthy Cakes, entre outros.