Combinando a gastronomia portuguesa com técnicas francesas, nesta quadra, o chef executivo João Correia assina um menu que realça os ingredientes nacionais e biológicos. As sugestões do chef para o domingo de Páscoa reinterpretam os sabores tradicionais da mesa pascal, apresentando como prato principal Peru, foie e arroz de forno (28€). João Correia sugere ainda uma entrada que celebra a simplicidade dos sabores, com Ovo e cogumelos (15€). Para um final doce que equilibra textura e frescura, a sobremesa é Pão-de-ló e creme de limão (9€).

Numa ligação de sabores tradicionais, característicos desta época, Flavi Andrade apresenta uma fusão de rum Zacapa 23, Amaro Lucano, chocolate, leite queimado e ginja, com o cocktail Domenico (14€).

Rossio Gastrobar



Rua 1º de Dezembro, n.º 118, Lisboa



Contactos: tel. 210 440 018; e-mail rossio@altishotels.com

O “Menu especial de Páscoa” e o cocktail Domenico estão disponíveis a 19 e 20 de abril, tanto ao almoço como ao jantar, das 12h30 às 23h00, sendo também possível fazer a seleção da carta do restaurante.

Para quem preferir outras opções, o Rossio Gastrobar conta ainda com uma seleção de vinhos, espumantes e champanhes.