A noite tem início com uma entrada de Camarão crocante, acompanhado de sweet chili e guacamole. Nos pratos principais, as opções recaem num trio de sugestões: Lascas de bacalhau com puré de grão-de-bico e ovo a baixa temperatura; Posta de vitela com batata rústica e Legumes grelhados e ao risotto de cogumelos. Por fim, o Pudim de vinho do Porto e sorbet de pera bêbeda é a sobremesa eleita do chef Jorge Sousa para adoçar este menu especial. Para terminar o Dia do Pai, é oferecido um digestivo aos protagonistas da noite.

O jantar de Dia do Pai no Somos Restaurant & Lounge decorre entre as 19h30 e as 22h30, e tem o valor de 40€ por pessoa, sem bebidas incluídas. Para crianças até aos dez anos, encontra-se disponível o menu infantil “à carta”.

A disponibilidade e as reservas podem ser consultadas através do telefone 226 072 500 ou do e-mail somos.restaurant@ihg.com