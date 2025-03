O menu exclusivo, da autoria do chef Mário Esteves, que homenageia a cozinha indiana propõe uma viagem gastronómica com início numa seleção de entradas tipicamente indianas. Entre os pratos a destacar está o Chaat de chamuça e legumes (16€), Pakora de queijo (queijo frito em polme de farinha de grão e especiarias/10€), Tamboril Achari Tikka (25€) e Kebab de borrego com naan (20€).

Como prato principal, o chef sugere Patra Ni Macchi (Robalo assado em folha de bananeira/42€), Borrego Rogan Josh (30€), Caril de Caranguejo de Casca Mole (32€) ou Chicken Patiala (31€). Para terminar a refeição, tradicional Gulab Jamun (11€) será a sugestão: uma combinação de esferas de leite e farinha fritas, embebidas em calda de açafrão e cardamomo.

Durante os três dias de celebração do Holi Festival no JNcQUOI Asia, os clientes serão contarão com diferentes exibições de danças tradicionais indianas, tanto ao almoço, como ao jantar.