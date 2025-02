Nos meses mais frios, nada melhor do que um prato quente e reconfortante para reunir a família e amigos à volta da mesa. O Cozido à Portuguesa, uma das receitas mais emblemáticas da gastronomia nacional, cumpre esse papel. Preparado com uma seleção de carnes, enchidos e legumes cozidos lentamente, o prato conquista pelo sabor intenso e pela generosidade das porções. Em Lisboa, dois restaurantes estão a sugerir esta iguaria: o Pátio do Rossio, no coração da cidade, e o Ilha da Madeira, em Campo de Ourique.

O Pátio do Rossio localizado na Praça Dom Pedro IV recria a atmosfera das antigas cervejarias lisboetas, com um ambiente acolhedor e decoração inspirada na arquitetura clássica da cidade. Por lá, o Cozido à Portuguesa é servido todas as sextas-feiras e traz uma combinação de carnes e enchidos tradicionais, como chispe, orelha, toucinho, chouriço, morcela, farinheira e chouriço de sangue. Os ingredientes são cozidos lentamente com os legumes frescos – couve-lombarda, nabo, cenoura e batata inglesa. O prato pode ser pedido individualmente (21,9€) ou para duas pessoas (42,9€), ideal para partilhar.

Ilha da Madeira l Tasquinha Ilha da Madeira

Rua Campo de Ourique n.º 33, Lisboa

Contatos: tel. 213 866 453 Pátio do Rossio

Praça Dom Pedro IV, n.º 76, Lisboa

Contactos: tel. 933 550 749

Já no Ilha da Madeira, a essência da cozinha portuguesa ganha um toque especial. Situado no bairro de Campo de Ourique, o restaurante oferece o Cozido à Portuguesa às quartas-feiras como parte do Menu Executivo (14€). O prato traz uma versão farta de carnes e enchidos como vaca, porco, frango, chouriço, farinheira, morcela e presunto, acompanhados com batata, cenoura, nabo, couve portuguesa e feijão branco. O caldo da cozedura, denso e aromático, pode ainda ser utilizado para preparar um arroz de acompanhamento, intensificando os sabores da refeição.