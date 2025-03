Na Tasquinha Ilha da Madeira (Rua Campo de Ourique, n.º 33, em Lisboa) os apreciadores de peixes e mariscos encontram opções como as Lapas grelhadas (15,50€) e o Peixe-espada preto servido com banana ou molho de maracujá, acompanhado de batata cozida, milho frito e legumes (18,50€). Para os que preferem carne, o Filé mignon à portuguesa, preparado com presunto e espargos salteados, é servido com batata frita e arroz (26€).

Tasquinha Ilha da Madeira Divulgação

Em Setúbal, no restaurante Barriga de Freira (Largo de Jesus), os cortes premium são o destaque, como a Posta de fraldinha Black Angus (24€), que pode ser acompanhada por legumes grelhados (3,50€). Como entrada, o Carpaccio Angus com parmesão e pesto (10€) é uma excelente escolha. Para adoçar a experiência, o Brownie de chocolate com gelado de baunilha (4,30€) fecha a refeição com um toque indulgente.

Barriga de Freira Divulgação

Por seu turno, o restaurante Bono (Calçada Ferragial, n.º 9, Lisboa) apresenta influências da cozinha contemporânea. O "Steak tartare" de carne de sol é servido com gema de ovo desidratada, castanha de caju tostada e compota de pimenta dedo-de-moça (17,50€). Para prato principal, as sugestões incluem Peixe fresco do Atlântico com molho beurre blanc de tucupi, legumes e arroz negro (34,50€) ou o Medalhão de lombo de vaca com crosta de cogumelos, molho Rossini e nhoque de batata-doce laranja (34,50€).

Bono Divulgação

Finalmente os restaurantes La Mafia (Rua do Bojador, n.º 107 e Av. Duque de Ávila, n.º 66B, ambos em Lisboa) oferecem menus pensados para partilhar, com duas opções. A primeira opção começa com um aperitivo de Molho de pomodoro acompanhado de tostas de alecrim. Para os pratos principais, é servido Sardine marinate sobre foccacia pomodoro e vinagrete de frutos secos, tartufata de alho-francês confitado com mortadela de Bolonha IGP (alho-francês confitado, queijo ricotta fresco, azeite tartufata, pistáchios, tomate semi-seco, rúcula e mortadela de Bolonha I.G.P.), Caramelos de morcela com molho mandorle e foie gras (recheados de morcela, pimento piquillo e Pedro Ximénez), Risotto boletus com aparas de foie gras fresco e trufa negra, e Pizza veneciana (tomate pelati bio, mozzarella, gorgonzola, emmental, tomate reposado, frango grelhado, cebola caramelizada e nozes). Para a sobremesa, é servido um sortido para partilhar. O menu inclui café, duas garrafas de vinho branco Planalto ou tinto Esteva ou duas bebidas por pessoa (cerveja, água mineral ou refresco). O preço é de 30€ por pessoa, com um mínimo de quatro pessoas.

La Mafia

A segunda opção também começa com o aperitivo de Molho de pomodoro com tostas de alecrim, seguido por entradas a partilhar, como Antipasto di porchetta assada com ervas silvestres (assado com funcho selvagem e especiarias, alcaparras, rúcula e maionese de mostarda, servido com focaccia de alecrim e cebola caramelizada), Provolone no forno com pesto rosso (queijo provolone fundido, cubinhos de tomate, molho pesto rosso e sementes de abóbora, acompanhado com tostas de pão multifrutos), e Tacho de lumanoci com ragu de lulas e gambas vermelhas (massa lumanoci com ragu, lulas e gambas, ricotta fresca e gambas vermelhas na grelha). O prato principal é servido individualmente, com opções de Presa ibérica com gremolata de lima (batata baby, molho mostarda laranja, rúcula, especiarias e sal Maldon) ou Lombo de salmão com creme de espinafres e nozes (lombo de salmão, natas, queijo pecorino D.O.P., cogumelos, brotos de espinafres, tomate semi-seco e nozes). A sobremesa é um sortido para partilhar. O menu também inclui café, duas garrafas de vinho branco Planalto ou tinto Esteva ou duas bebidas por pessoa (cerveja, água mineral ou refresco). O preço é de 42€ por pessoa, com um mínimo de quatro pessoas.