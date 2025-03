A tarte de queijo basca do chef Hugo Candeias tem agora um espaço próprio em Lisboa

A tarte de queijo basca do chef Hugo Candeias tem agora o seu próprio espaço em Lisboa. Desde o dia 29 de janeiro, a Dona by Hugo Candeias abriu as portas do seu primeiro ponto de venda físico, o Quiosque da Estrela, no jardim que lhe dá nome, tornando a sobremesa mais acessível para quem deseja saboreá-la, num ambiente descontraído e ao ar livre.

A história de Dona by Hugo Candeias começa em 2021, durante o período de confinamento imposto pela pandemia de COVID-19. Na época, o chef, que tinha regressado a Lisboa no início de 2020, após seis anos de carreira em Barcelona, viu-se num cenário de total adaptação que os confinamentos assim obrigavam. Com os restaurantes fechados e a necessidade de reinventar o negócio, como outros, optou por criar opções de takeaway para atender os clientes.

Foi durante esse período desafiador que a tarte de queijo basca nasceu. “A primeira sobremesa que me lembrei na altura, uma vez que tínhamos de criar sobremesas para modo de partilha, em casa, - não faria sentido fazer uma sobremesa de restaurante, em formato individual -, lembrei-me, ‘vou fazer uma tarte de queijo, porque na verdade tenho saudades de a comer, e vou fazer uma’. Já tinha feito uma ou outra em Barcelona e simplesmente fiz uma adaptação aos produtos daqui e ao forno. E assim saiu", explica o chef ao SAPO Lifestyle.

Questionado se foi uma decisão emocional, o chef confessa que “por acaso nunca tinha visto nessa perspetiva, mas sim, foi uma decisão emocional, sem dúvida".

O nome também carrega uma carga simbólica, uma vez que, em basco, o nome da sobremesa é Donostia, o que deu lugar a Dona. A partir desse momento, a tarte passou a ser mais do que apenas um produto, tornou-se uma marca. "Dona, basicamente, é a marca que tem a tarte de queijo. A tarte de queijo é o produto, Dona é a marca", explica.

Se em 2021 a marca nasceu, logo ganhou notoriedade não apenas em Lisboa, mas também no coração dos amantes da gastronomia, com o lançamento de um serviço de encomendas online, depois de se tornar um clássico em dois restaurantes: o Ofício, no Chiado, e o Lota Sea & Fire, nas Avenidas Novas.

A tarte de queijo basca do chef Hugo Candeias tem agora um espaço próprio em Lisboa créditos: Divulgação

A exploração do quiosque foi uma oportunidade que surgiu pelo caminho e que Hugo Candeias quis experimentar. “Já estávamos com muitos pedidos dos nossos clientes em ter um espaço físico”, e quando visitaram o quiosque perceberam que seria perfeito para a marca Dona.

O conceito é simples, focado exclusivamente na tarte de queijo e complementado por uma seleção de cafés. O chef optou por uma parceria com a Delta, oferecendo opções clássicas como cappuccinos, matchas e lattes.

No Quiosque da Estrela é possível saborear fatias individuais da tarte por 4,50 €, enquanto a versão inteira está disponível apenas por encomenda com um custo de 35 €. O feedback dos clientes tem sido positivo, e para Hugo Candeias “aquilo que tem marcado a diferença tem sido a consistência que temos tido desde o dia um que a começámos a vender até ao dia de hoje. Somos muito consistentes. Nesta tarte é muito raro haver aqui alguma coisa que possa não correr bem”.

Mas a adaptação ao formato quiosque também apresenta alguns desafios. Se num restaurante conseguem controlar a temperatura ambiente, num quiosque aberto a conversa é outra. “Não controlamos a temperatura natural, e esse é um desafio. Acho que no verão vamos ter de nos readaptar. Agora estamos numa altura mais fria, mas no verão acho que vai ser um desafio porque o quiosque tem uma condensação de calor muito grande. E acho que, aí sim, vamos ter de dar uns pontos de cozedura acima para que a tarte consiga manter a consistência, a cremosidade”, explica.

O Quiosque da Estrela está localizado no Jardim 5 de Outubro, na Praça da Estrela, e, para já, funciona de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 18h00 – ou quando a meteorologia assim o permite.

A tarte inteira pode ser encomendada em ola@donabyhugocandeias.pt, através do número +351 924 053 182 ou no site www.paradigma.pt