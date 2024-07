Cardume e Santa Bárbara, em São Miguel, Açores

Nos restaurantes Cardume e Santa Bárbara celebram-se os produtos açorianos. O chef Vítor Sobral assumiu este ano a consultoria gastronómica dos hotéis White e Santa Bárbara concebendo cartas que proporcionam uma experiência gastronómica com sabores regionais. Para este verão, os pratos criados por Vítor Sobral e Bruno Schmatz (chef residente) incluem o Camarão salteado com manga, caju e vinagrete de mel e limão e da Salada de beterraba, abacate, edamamee hortelã, ambos servidos no Cardume, ou dos Espargos e abóbora grelhada, sésamo, creme de laranja e verdes da nossa Horta e do Atum com creme de abacate e coentros, redução de sake e farofa de pistácios, servidos no Santa Bárbara.

Kabuki, em Lisboa

Atum, flor de manjericão e caviar — simplicidade e precisão num dos novos pratos do Kabuki Lisboa, as primeiras mostras da criatividade de Sebastião Coutinho à frente da cozinha do restaurante. Este prato pode ser pedido à la carte, mas faz também parte do menu de degustação do restaurante que conquistou a primeira estrela Michelin alguns meses após a abertura.

Pica-Pau, em Lisboa

A generosa Espetada do Lombo à Madeirense com milho frito e bolo do caco com manteiga de alho e salsa é uma das novidades do Pica-Pau para este verão. Mantendo-se fiel ao seu conceito de viagem pelas tradições gastronómicas das diferentes regiões do país, o restaurante, com morada no Príncipe Real, tem ainda outras propostas que acabam de entrar na carta: Arroz de Lavagante nos principais; Pataniscas de Bacalhau com Arroz de Feijão e Massada de Garoupa e Camarão nos pratos do dia, à quarta-feira e ao sábado, respetivamente; e a Copita de Porco Alentejano nas entradas. Já o balcão continua a dar as boas-vindas a quem chega ao Pica-Pau, sendo um espaço privilegiado para beber um copo e picar algo rápido do menu “Petisqueiro”. Salgados fritos na hora, saladinhas frescas, camarão da Costa ou queijos e enchidos, que piscam o olho numa vitrine montada no balcão, são algumas das propostas disponíveis.

Rocco, em Lisboa

Os sabores mais italianos continuam a chegar ao Rocco, no coração do Chiado, que este verão terá a sua Terrazza bastante disputada por quem procura uma experiência culinária. Para isso, o chef Ricardo Bolas preparou algumas opções que combinam mais com verão, como o Robalo, com arancia rossa (também conhecida como laranja-de-sangue) e molho mignonette, arrojado e intenso, mas muito retemperador, como toda a experiência Rocco.

Ofício, em Lisboa

O restaurante liderado pelo chef Hugo Candeias, continua a inovar no menu desde que abriu, em 2021. Detentor de um Bib Gourmand pelo Guia Michelin há já dois anos, o Ofício mantém na carta clássicos, caso da interpretação das Gambas à guilho – versão de gamba crua com bisque no centro do prato – ou a Tarte de queijo dona by Hugo Candeias. Porém, há novidades a considerar. Desde março que já se destacaram pratos como a Cabidela de codorniz ou o Torresmo de enguia e camarinhas, mas julho trouxe duas novidades: a Raia com alcaparras e molho de tomate e o Bacalhau com espuma e batata assada.

Sala de Corte, em Lisboa

A mais recente novidade da Sala de Corte é o Chuletón super premium. Um corte que passa por 45 dias de maturação, e que é indicado para partilha, uma vez que cada peça apresenta cerca de 1.800kg (250€/Kg). O que o torna tão especial? O chef Luís Gaspar explica: “A sua carne tem um sabor profundo e complexo, com aromas marcantes e distintos. Apresenta uma textura tenra e untuosa, com sabor amplo e persistente. Já a gordura natural presente dá-lhe riqueza e carácter, com toque da alimentação de pasto natural”. A par desta entrada na carta principal, a steakhouse lisboeta, especializada em carne maturada, apresenta também, a cada 15 dias, a possibilidade de experimentar uma raça autóctone portuguesa. Maronesa, Marinhoa, Cachena, Minhota Galega, Mirandesa, Barrosã e Arouquesa.

Brilhante, em Lisboa

Não há quem não goste de uma novidade, e com a chegada dos dias mais quentes, nada como refrescar o menu com novos pratos. No Brilhante, o chef Luís Gaspar apresenta um fresquíssimo Crudo de Robalo de mar com laranja, lima e toranja e maionese de algas. Um prato que se come bem fresco, acompanhado por um também fresco e leve Cosmopolitan, um cocktail com vodka, citrinos, Cointreau, Lima e Arando. Entre as novas entradas da carta constam também opções como a Salada Caeser, disponível com frango ou camarão, e o Paris-Brest de Pistácio Siciliano, para terminar o repasto da melhor forma.

Clorofila, em Lisboa

Diz o ditado popular que “o bom filho à casa torna”. No caso do Clorofila, é o Pica-pau de atum com pickles agridoce e areia de azeitona preta que volta à carta neste verão. Mas as novidades do restaurante do Lumen Hotel & The Lisbon Light Show não ficam por aqui: Gaspacho de morango e melancia com espuma de espargos verdes, Carpaccio de Polvo com mousse de pimento amarelo, rúcula e vinagrete de toranja e Tártaro Clorofila (desfeita de novilho, pó de azeitona, alcaparra, alho francês, rúcula e gema líquida) são algumas das outras opções que acabam de ser apresentadas pelo chef Celso Dias. Todas elas disponíveis tanto ao almoço, como ao jantar.

Emme Immerso, Ericeira

Mais fresca e sempre de olhos postos na costa, é assim a oferta do Emme que, este verão, apresenta a sua cozinha atlântica com o melhor que a região e a época têm para oferecer. Neste prato, os chefs Alexandre Silva (consultor) e Maurício Pinto (residente) trazem à mesa alguns dos resultados da hora que mantêm no hotel, com as porções certas de sabor e frescura. A base de risotto de espinafres acolhe os restantes legumes, que podem ser rabanetes, curgetes, tomate-cereja, espargos, brócolos e capuchinhas, a deixarem descobrir as competências da cozinha do primeiro hotel de cinco estrelas da Ericeira.

Midori, em Sintra

O Lírio (Hamachi) fumado com agulhas de pinho, puré de pastinaca com pinho e crumble de pinhão tostado é um dos pratos que chegaram recentemente ao Midori, o restaurante japonês com uma estrela Michelin no Penha Longa Resort. E como não há um prato novo sem mais dois ou três, há várias novidades a provar, entre as quais o Espargo Kushiage com Chawanmushi, a Lula e manteiga de citrinos ou a sobremesa Abelhas e mel.

Tenro by Digby, no Porto

Uma carta mais portuguesa e autêntica, que aposta no conforto e na sazonalidade, é a proposta do chef João Figueirinhas para o Tenro by Digby, restaurante inserido no Torel Avantgarde. Inspirado no livro “The Closet of Sir Kenelm Digby Knight Opened” do filósofo e diplomata inglês Kenelm Digby, o chef português quis levar ainda mais longe muitas das receitas e devaneios gastronómicos desta obra, acrescentando-lhes o seu cunho pessoal e revisitando alguns clássicos do nosso país. Do Melão com Presunto “apresentado como se fosse uma canja de presunto e melão”, explica, a opções vegetarianas como as Ervilhas, Algas e Milho “que remetem aos estufados que Digby descreve e preparava frequentemente”, não faltam opções reconfortantes e saborosas, como é caso das Sardinhas Braseadas, uma das sugestões que antecede as propostas vegetarianas, de peixe ou de carnes maturadas disponíveis.

Espaço Porto Cruz, em Vila Nova de Gaia

Em plano cais de Gaia, o Espaço Porto Cruz é uma morada privilegiada para desfrutar dos dias quentes, entre petiscos de matriz portuguesa, assinados pela dupla de chefs José Guedes e Miguel Castro Silva, e uma vista soberba sobre o rio Douro. No terceiro piso, o restaurante De Castro tem várias novas entradas na carta, das quais se destaca o Franguinho recheado com sabores portugueses. Contudo, pratos como os Filetes de dourada sobre escabeche ligeiro ou o Porco Bísaro com arroz cremoso de cogumelos são outras das opções a ter conta. E por falar em cogumelos, no Terrace Lounge 360º, situado no topo do edifício, uma das principais novidades são os Cogumelos com ovo escalfado e tosta. Para acompanhar, há uma vasta seleção de vinhos DOC Douro, assim como uma carta exclusiva de cocktails.

Ocean, no Algarve

Para a temporada de 2024, a equipa do restaurante com duas estrelas Michelin do Vila Vita Parc voltou a embarcar na sua viagem dos descobrimentos, incursões que fazem a diferentes partes do mundo, para investigarem, explorarem, e comprovarem as raízes da cozinha portuguesa.

Este ano, o destino foi a Ásia: Banguecoque, Macau, Seul e Japão inspiram a versão mais recente da degustação do Ocean, onde, até ao final deste ano, encontramos esta Flor de lótus, com caranguejo real, holandês de ponzu e ovas de trufa, que nos remete para distantes paragens, tradições e técnicas, que também fazem parte da nossa tradição gastronómica.

Austa, em Almancil

Aberto há quase um ano, em Almancil, o Austa foi idealizado pelo casal britânico Emma e David Campus, e com cozinha criativa de David Barata. Na cozinha, David Barata usa o melhor do Algarve, recorrendo sempre aos frutos e vegetais que a horta do restaurante, cuidada por Campus, tem para oferecer. Assim, a carta muda constantemente ao sabor do que o clima, a terra e o mar fornecem. Neste momento, é possível provar Tártaro de peixe fumado, algas e tapioca crocante; Corvina de anzol, flor de curgete e manjericão da horta; Ostras da Ria Formosa, funcho e alface do mar, entre muitos outros.