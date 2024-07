O conceito do Playa nasce da união das diferentes histórias de vida de dois casais amigos, mas com um passado comum. Um dos casais, que viveu no Brasil e nos EUA, trouxe dessas experiências a vertente cosmopolita e descontraída para o restaurante. O outro casal, natural de Olhão e com experiência na restauração, assegurou a experiência gastronómica

Para os fundadores do espaço “o Playa destaca-se no cenário de restauração do Algarve ao trazer pratos de inspiração latina preparados com ingredientes locais de alta qualidade. Esta fusão culinária proporciona uma experiência deliciosa, que reflete o melhor das duas culturas”.

A decoração do espaço é cosmopolita, mas com inspiração em Olhão e na Ria Formosa. O projeto de arquitetura foi assinado por Justina Klybaite e as peças que o compõe são, na sua maioria, feitas à mão por artesãos locais: desde a decoração das mesas e sofás, à estrutura em madeira do bar, sem esquecer os candeeiros de palma de São Brás de Alportel. O Playa faz questão de homenagear a região, através de fotografias espalhadas pelas paredes com as típicas casas brancas da arquitetura clubista de Olhão, os mercados e a Ria Formosa.

O menu conta com opções como Quesadillas (a partir de 7€), Tacos artesanais (a partir de 8€), Burritos (a partir de 12€), Ceviches (a partir de 12€) e tábuas para partilhar (a partir de 49€) de carnes de cortes premium, provenientes do Brasil e da Argentina, Polvo ou até Camarão tigre. As sobremesas caseiras (a partir de 5€) são a cereja no topo do bolo: Churros com doce de leite e chocolate, Panna cotta de frutos vermelhos e Cheesecake de manga e lima, são algumas das opções.

Restaurante Playa Marina Ria Center, Av. 5 de Outubro, lojas 9 e 10, Olhão

A experiência do Playa vai além do jantar. O espaço conta com um bar com uma carta de bebidas que inclui cocktails, margaritas (com destaque para a de maracujá). Depois do jantar, a partir das 22h30, o Playa transforma-se num espaço de festa com DJs convidados.