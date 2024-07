O jantar, que tem como objetivo envolver os produtores locais na cozinha tipicamente alentejana do Degust’AR (instalado no hotel M’AR De AR Aqueduto), conta com um menu elaborado a seis mãos pelos chefs António Nobre, Tiago Moreno e Luís Lopes, onde os protagonistas são a gastronomia, produtos e produtores locais como a Carne Mertolenga, o figo da índia da Pepe Aromas e o lúcio perca do produtor Pedro Santos.

Um jantar de raiz alentejana, desde a inspiração, os chefs, aos pratos e produtos, composto por sete momentos. A viagem começa pelo couvert composto por uma variedade de pães, azeite e azeitonas marinadas, Paté de lagosta com cebolinho e uma Manteiga de paiola de porco preto que homenageia a região; segue-se uma amuse bouche de um Creme frio de tomate com filete de sardinha braseado e flor de sal.

Jantar preparado a 6 mãos homenageia a cozinha alentejana no restaurante Degust’AR créditos: Divulgação

A entrada contrasta o doce e o salgado numa junção de Figo da Índia em três texturas com presunto de porco ibérico; a que se segue o prato de peixe, Lúcio perca corado com strudel de caldeirada, bisque de fígado e azeite de poejos.

O prato de carne é Vitelão Mertolengo DOP na frigideira com puré de aipo, pak choi salteado com tomilho e limão e aioli de alho negro; para adoçar o paladar, uma pré-sobremesa composta por Esferas de chocolate com ganache refrescadas com polpa de meloa e gel de lima; e para finalizar, a sobremesa, uma aromática Panna cotta de figo da Índia com gelado de manjericão e morangos.